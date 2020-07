El PS vol saber com ha afectat la Covid-19 a l’activitat organitzativa del SAAS i de l’Hospital

Els socialdemòcrates posen en relleu la repercussió que ha tingut la Covid-19 en l’activitat organitzativa del Sistema Andorrà d’Assistència Sanitària i de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on intervencions, proves diagnòstiques i visites a l’especialista s’han vist afectades per atendre a la Covid-19. Per aquest motiu es demanen, per via parlamentària, diverses dades.

Així, la consellera general, Susanna Vela, ha tramitat una bateria de preguntes per saber, en primer lloc, quin va ser el nombre d’intervencions quirúrgiques autoritzades i realitzades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per pacients i tipus d’intervencions, durant els mesos de març, abril, maig i juny dels anys 2019 i 2020. En segon lloc, Vela demana quin va ser el nombre de proves diagnòstiques autoritzades i realitzades, per tipologies, durant els mesos de març, abril, maig i juny dels anys 2019 i 2020. Quin va ser el nombre de visites a l’especialista realitzades, per tipologies, durant els mesos de març, abril, maig i juny dels anys 2019 i 2020.

Els socialdemòcrates també estan interessats a saber quin és el temps d’espera per a les intervencions quirúrgiques ajornades per diferent tipologia, i quin és el calendari programat pel SAAS (termini de referència) per reprogramar les intervencions i les proves diagnòstiques ajornades per tipologia.