Detectat un positiu de COVID-19 en un infant d’un casal d’estiu de la Seu d’Urgell

Un infant que participava aquests dies en un casal d’estiu de la Seu d’Urgell ha estat diagnosticat com a positiu per COVID-19, segons ha informat la Fundació Sant Hospital. Tot i això, el mateix centre mèdic ha indicat que el menor es troba en bon estat de salut i presenta símptomes lleus de la malaltia. Tant ell com la resta de membres del seu grup de convivència han estat aïllats a domicili.

L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha explicat que ja comptaven amb la possibilitat que apareguessin casos en activitats col·lectives com aquesta, i que el més important és que “s’ha diagnosticat aviat” i que això permet ara tenir una traçabilitat i evitar l’aparició de més casos. En aquest sentit, Fàbrega ha recordat que els casals d’estiu de la ciutat van començar el 29 de juny passat i que des de llavors s’han estat fent constantment proves PCR de detecció, tant als infants com als monitors i monitores. Fins ara totes havien donat negatiu i aquesta és la primera que surt positiva.

Des del mateix Ajuntament de la Seu han informat posteriorment que aquest positiu que s’ha detectat en un casal d’estiu del municipi no pertany a cap casal o activitat que organitzi directament el consistori. També han detallat que totes les famílies han estat informades i que, pel que fa al seguiment, les famílies que no han estat avisades específicament per fer-se les proves no han de patir, perquè ara el seguiment se centra en els grups de convivència de l’infant contagiat.

Tot i aquesta crida a la calma, des del Sant Hospital conclouen que aquest cas, sumat al jove que ha hagut de ser ingressat per una pneumònia derivada d’un contagi de COVID-19, “ens demostren que el virus és ben actiu i el tenim a casa nostra”. Per això, el centre mèdic ha reiterat la crida a “ser prudents i seguir amb les mesures d’aïllament”. Fàbrega es mostra convençut que “si ho fem bé, tot i que surtin casos que són inevitables, ens en sortirem”. Per això, el personal sanitari recorda una vegada més la necessitat que, tret d’excepcions molt puntuals i justificades, tothom segueixi les mesures individuals de prevenció: ús de la mascareta en espais públics, distància entre persones i rentat freqüent de mans, a les quals s’hi suma també evitar les aglomeracions de gent.

L’Alt Pirineu i Aran, al marge dels brots apareguts a Catalunya

Tanmateix, tot i aquests nous casos, de moment la situació tant a la Seu com al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran és molt millor que en d’altres zones de Catalunya on l’augment de casos està sent molt pronunciat. Segons les dades obertes actualitzades per la Generalitat de Catalunya i l’analista Gerard Giménez Adsuar, els darrers dies la regió pirinenca ha tornat a aplanar la corba i ha deixat enrere els brots apareguts ara fa dues setmanes a l’Alta Ribagorça i a la residència d’Oliana.

Per contra, es constata una tendència a l’alça a la resta de regions sanitàries catalanes i especialment a les tres que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona. També preocupa l’augment detectat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, els dos territoris que havien tingut una evolució més controlada des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa a la regió de Lleida, tot i que hi segueix havent un alt volum de casos, es comença a percebre una lleu tendència a la reducció. A la Catalunya Central i a Girona, tot i un lleu repunt (sobretot a l’Alt Empordà), la situació es manté estable.