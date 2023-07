El PS pregunta pels problemes del web de Tributs i Fronteres

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat a Sindicatura una pregunta escrita dirigida al Govern sobre els problemes tècnics de la pàgina web del departament de Tributs i Fronteres i que no permeten als usuaris exercir les gestions pertinents, sobretot quan el volum d’aquestes s’incrementa amb la presentació de declaracions com, per exemple, l’impost de societat o l’IGI.

El conseller general ha recordat que la darrera fallida del web va tenir lloc aquest mes, els dies 5 i 6 de juliol, i que molts ciutadans i professionals fiscals es van trobar que no podien presentar la documentació.

És per això que Baró ha preguntat les raons per les quals el web deixa de funcionar sovint “en el moment més tens del calendari fiscal”; quines actuacions s’han fet entre la caiguda del 2022 i l’actual i si Govern té previst més solucions per a evitar-ho; si el servei té el personal suficient per a atendre la documentació de forma presencial; i si enguany, en cas que el problema persisteixi, l’executiu té previst allargar el període per a presentar les declaracions pertinents, tal com es va haver de fer l’any passat per un problema similar del mal funcionament d’aquesta pàgina web.