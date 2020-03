Facilitar el pagament de salaris i mantenir els llocs de treball és l’objectiu de la bateria de mesures que els socialdemòcrates han traslladat al Govern; un objectiu que, segons apunten des del Partit Socialdemòcrata (PS), si l’Estat no fa un esforç més gran i assumeix el lideratge directe no es podrà complir. La llei òmnibus, a entendre dels socialdemòcrates, és un bon punt de partida, però les seves mesures es quedaran curtes davant la situació que està generant el coronavirus.

És per això que demanen al Govern l’activació immediata d’una nova bateria de mesures amb més implicació de l’Estat per poder fer front a l’impacte d’aquesta crisi, “compte tingut que arriba a final de mes i s’han d’afrontar els pagaments”. Els socialdemòcrates reclamen ajudes per pagar part de les nòmines d’aquells treballadors d’empreses amb dificultats (sempre que l’empresari pugui mantenir el pagament d’un percentatge del sou i el treballador accepti una rebaixa salarial), dotacions per empreses que hagin de fer fallida perquè puguin fer front a les indemnitzacions i liquidacions de treballadors i proveïdors.

Des del PS remarquen també la necessitat d’estudiar mecanismes com ara els expedients de regulació temporal d’ocupació mitjançant el qual les empreses amb dificultats puguin prescindir momentàniament dels treballadors que no siguin necessaris, garantint que el Govern es farà càrrec del seu salari per no tallar la relació laboral, i es pugui reactivar quan l’activitat econòmica estigui reactivada.

Aquestes són tres de les propostes que els socialdemòcrates creuen que el Govern hauria de considerar i que van quedar fora de la Llei òmnibus. Des del PS també demanen la gratuïtat dels serveis bàsics (com el telèfon o la llum) per aquelles persones que perdin la seva feina a causa de la crisi, i que es pugui garantir el subministrament en cas d’impagament, així com la impossibilitat de resoldre hipoteques i lloguers en el cas que els ciutadans no puguin pagar algunes quotes o rendes.

Pel que fa als autònoms, els socialdemòcrates creuen necessari l’exempció de pagament de les quotes de la CASS a tots aquells que no facturin, mantenint-los la cobertura sanitària.

L’exempció del pagament de l’impost de propietat a aquells propietaris als quals se’ls prohibeixi cobrar el lloguer.

Per fer possible l’aplicació d’aquestes i altres mesures per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19, des del PS reiteren la necessitat de crear un Fons Públic Nacional de Solidaritat, deslligat de la gestió pressupostària, dotat d’aproximadament 250 milions d’euros. Aquests diners, en part, sortirien de les reserves d’Andorra Telecom, o d’una nova emissió de deute públic amb remuneració molt baixa o sense.