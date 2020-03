El Servei de Neteja de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat a primera hora d’aquesta tarda de dimecres la desinfecció de bancs per seure, baranes i papereres de la ciutat amb l’objectiu d’eliminar la presència del coronavirus en aquest mobiliari urbà.

Així, a més a més de la neteja que es fa periòdicament amb detergents tensioactius habituals en aquests elements del mobiliari urbà, es desinfectarà amb productes viricides. Aquesta acció segueix la recomanació feta pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya pel que fa la neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions de concurrència pública, on pugui haver més contacte amb les mans, davant del fet que els coronavirus tenen una supervivència entre 2 hores i 9 dies.

Centre històric

Per portar-ho a terme, l’Ajuntament urgellenc mitjançant l’empresa OPTIMA LA SEU S.L. disposa d’una màquina amb una llança d’aigua a pressió i un conductor per desinfectar papereres i bancs de les places Sant Roc, Les Monges, Patalin, Pati Palau i carrer Capdevila.

També es desinfectaran les baranes de la plaça de Les Monges, carrer Major, entrada de l’Ajuntament, la de la rampa del carrer Major, les baranes del carrer Major amb Fra Andreu Capella, Parc del Cadí, Baixada del Molí, la baixada dels Voluntaris i la de Sant Domènec. A més, també es desinfectaran les pilones amb il·luminació viària del carrer Major.



Eixample

L’Ajuntament de la Seu, amb personal propi del servei de neteja viària, disposa d’un camió-cuba amb una llança d’aigua a pressió, un conductor i un peó, que desinfectarà la zona d’Eixample de la ciutat on hi ha ubicats l’hospital i comerços (entre passeig Joan Brudieu, avingudes de Pau Claris, Valls de Valira i del Salòria, i el carrer Bisbe Iglesias Navarri. Aquest camió-cuba també desinfectarà papereres i bancs del passeig Joan Brudieu, i el passeig Pasqual Ingla, i les baranes de l’entrada del Col·legi La Salle.

Etiquetes informatives

Tot i que la desinfecció d’aquests elements ha d’ajudar a contenir el COVID 19, es posarà una etiqueta a tots els elements desinfectats amb el següent advertiment: “La supervivència del coronavirus pot ser de fins a 9 dies. Aquesta superfície ha estat desinfectada però no la toquis. Si l’has tocat, renta’t les mans de seguida’.

Val a dir també que no es desinfectaran elements que normalment no es toquen amb les mans com façanes, faroles, arbres i senyals de trànsit.

D’altra banda, per evitar riscos innecessaris es tancarà l’ascensor del Parc del Segre, la plaça Soldevila, el parc infantil del barri de Santa Magdalena, el parc infantil del carrer Munturull, el parc del Mercadona, el de la plaça del Firal, el parc de la Boixadera, el de les places de les Homilies, el parc de Castellciutat, la zona de pràctiques d’autoescoles, el parc infantil del barri de Sant Antoni, el del Parc del Valira i el del Parc dels Enamorats.

Desinfecció de contenidors

Per la seva part, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, mitjançant l’empresa URBASER S.A. disposa d’un camió rentacontenidors i un conductor que divendres i dissabte de la setmana passada va realitzar una desinfecció dels contenidors de la Seu d’Urgell.

Aquesta setmana aquest vehicle està desinfectant els contenidors de la resta de municipis que formen part d’aquesta mancomunitat. Quan finalitzi, retornarà a la Seu d’Urgell per desinfectar novament els contenidors dels carrers de la ciutat.