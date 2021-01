El PS comparteix amb la Unió Hotelera la preocupació per la situació econòmica actual

Diferents membres del Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’ha reunit telemàticament amb representants de la Unió Hotelera per analitzar la situació en la què es troba actualment el sector i fer repàs de les mesures previstes en la darrera llei òmnibus, que “ara ja ha caducat”, en paraules de Pere López.

En la taula de treball conjunta, entre representants del Partit Socialdemòcrata i la Unió Hotelera d’Andorra, s’ha constatat que la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 “no dona resposta” a les necessitats actuals dels diferents sectors econòmics vinculats al turisme en general, i més concretament del sector hoteler, ha explicat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.

En aquest sentit, López ha manifestat que “de res val mirar enrere a com es va elaborar” el text legal i ha demanat “treballar amb noves propostes i solucions, sigui per via reglamentària o per via de modificació legal”. Així, cal revisar la reglamentació de les suspensions temporals dels contractes de treball i de les vacances, perquè hi ha hagut un canvi de les regles “i això està posant en moltes dificultats els sectors econòmics, especialment aquells que estan més vinculats al turisme”.

Així, els socialdemòcrates han lamentat que a l’hora de redactar i treballar la nova llei òmnibus no hi hagués interlocució amb els representants dels diferents sectors econòmics, ni es contrastessin les disposicions legals que es volien posar en marxa amb la seva aplicació pràctica amb les persones que estan sobre el terreny. En aquest sentit, els hotelers han insistit en la seva disconformitat amb l’obligació de mantenir un 25% de la plantilla fora de l’ERTO.

En definitiva, la reunió ha servit per veure com hi ha disposicions de la llei que “no s’adiuen al moment actual”, un dels motius pels quals la formació no va donar suport a la llei. També ha contribuït a l’empitjorament de la situació del sector hoteler els anuncis fets pel Govern, en relació a l’arribada de turistes i esquiadors, que no s’han complert. Aquesta última qüestió fa objecte d’una pregunta entrada a tràmit per a formular-la oralment en la propera sessió de control a l’Executiu, que el Consell General celebrarà el pròxim 14 de gener. La voluntat és conèixer els escenaris amb els quals treballa el Govern pel que fa a l’arribada de turistes i esquiadors.