Un grup de treball investiga l’origen del brot a la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el brot de COVID-19 detectat a la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar, afecta, a dia d’avui a 31 residents i 9 professionals. El titular de Salut ha explicat que s’ha creat una comissió de treball amb membres del SAAS, de l’oficina Covid i professionals de la clínica geriàtrica que estan investigant l’origen i treballant en la gestió del brot.

Així, els residents positius que no presenten símptomes de la malaltia rellevants romanen a la clínica geriàtrica, sota seguiment mèdic, en dues plantes aïllades d’aquestes instal·lacions. Un total de 8 residents, han estat traslladats, seguint criteris mèdics, a l’àrea especial COVID-19 habilitada a la cinquena planta del sociosanitari a El Cedre.

Durant els pròxims dies s’efectuaran cribratges de manera periòdica tant als residents com als professionals de la clínica geriàtrica. L’objectiu és detectar si hi ha alguna persona que, a hores d’ara, estigui en procés d’incubació del virus. De la mateixa manera, s’estan duent a terme les tasques de rastreig escaients per tal de contenir la propagació de la infecció.

Actualització sanitària COVID-19

El ministre de Salut ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 8.451 persones –7.594 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 84. Actualment hi ha 695 casos actius: 21 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 6 a l’UCI, 3 d’elles requereix ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre hi ha 19 ingressats. Es registren un total de 7.672 altes des de l’inici de la pandèmia, de les quals 6.868 corresponen a la segona onada. Finalment, pel que fa a la població escolar, no hi ha aules estan sota vigilància activa ni en vigilància passiva.

El ministre de Salut ha insistit en recordar que totes les persones que considerin que han pogut estar en situacions de risc de contagi, especialment durant les celebracions de les festes nadalenques, poden demanar hora per fer-se una prova diagnostica trucant al telèfon 821955.