El programa “Castanyada vs Halloween” ofereix activitats per a tots els públics, a la Seu

L’Àrea d’Infància i Joventut, i l’Àrea d’Educació, a través del Pla Educatiu d’Entorn, de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, han organitzat el programa de lleure i educatiu ‘Castanyada vs Halloween’ amb més de mitja dotzena de propostes que s’adrecen tant al públic familiar com al públic juvenil, que tindran lloc del 29 d’octubre a l’1 de novembre. Val a dir que també s’ha comptat amb la col·laboració d’entitats locals com el CAU, l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic, així com altres agents educatius i socials.
Pel que fa a la programació adreçada a joves inclou cinema de terror, un passatge del terror, una festa jove, on es podrà demanar la música que es vulguin escoltar a través d’un codi QR interactiu, i un escape room (prèvia inscripció), mentre que els espais familiars oferiran una xerrada, tallers i la tradicional CAUstanyada.
‘Castanyada vs Halloween’, tradició i modernitat
La ‘Castanyada vs Halloween’ té com a objectiu oferir alternatives d’oci educatiu, creatiu i participatiu per a combinar les dues celebracions, la popular Castanyada i el festiu Halloween amb propostes que promoguin la convivència, la diversió i el respecte per la tradició.
Cal destacar que el divendres, 31 d’octubre, festiu escolar a la Seu d’Urgell, s’aprofita per a oferir activitats familiars dins del programa Temps per Cures, facilitant espais de lleure i conciliació per a les famílies durant el dia. Les activitats d’aquest dia requereixen inscripció prèvia.
‘Passatge del Terror’
Enguany, l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic, juntament amb els alumnes de 4t curs de l’ESO de l’Institut Joan Brudieu, han creat el ‘Passatge del Terror’ que tindrà lloc al carrer dels Canonges. D’aquesta manera, aquests alumnes podran obtenir diners per al viatge de fi de curs. La participació té un cost de 2.50€ per participant.
Val a dir que aquesta activitat s’anirà alternant cada dos anys amb la ‘Sala dels Horrors’ que organitzen els Diables de l’Alt Urgell.