El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns per unanimitat una moció de Compromís per demanar al Departament d’Educació que recuperi de forma inajornable el projecte de reforma integral de l’Escola Mossèn Albert Vives i inicïi aquest mateix any les obres de millora del centre. Així mateix, el text proposa sol·licitar la instal·lació d’un ascensor a l’edifici principal per garantir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.

La regidora de Compromís Carlota Valls va exposar la proposta recordant que des de l’any 2008 -a demanda de l’equip directiu, l’AMPA i el consistori- ja es disposa d’una proposta de Pla de Viabilitat, que compta amb diferents fases d’actuació. “La intervenció no s’ha arribat a executar mai per falta de pressupost i només s’han fet accions puntuals, com l’arranjament ara fa nou anys de la teulada per evitar goteres”, va lamentar Valls. Per Compromís, la petició d’activar ara el projecte respon al fet que “ens trobem en un moment de recuperació econòmica després de molts anys de retallades, i és el moment de millorar els serveis públics bàsics com l’educació”.

La proposta de Compromís va rebre el vistiplau de tots els grups municipals. Tanmateix, per part de l’equip de govern (Junts X La Seu i ERC), la regidora d’Educació, Núria Tomàs, va voler deixar clar que “ja s’ha treballat molt” perquè la Generalitat tingui com a prioritat la millora. Tomàs va explicar que s’han demanat algunes accions urgents, i que el document del 2008 s’ha d’actualitzar perquè han canviat les necessitats del centre, per exemple, en la distribució d’espais. “En una visita tècnica recent es van perfilar algunes de les demandes bàsiques, com la millora de l’eficiència energètica o l’habilitació d’un ascensor, que cal veure on es pot col·locar”, va manifestar. La regidora també va especificar que “tot depèn del pressupost de la Generalitat”. I va afegir: “Quan es confirmi, caldrà consensuar si la reforma es fa de cop o de forma progressiva”.

La regidora Xènia Antona també va donar suport al text i es va mostrar favorable a la reforma. Antona va defensar que cal tenir unes bones instal·lacions educatives, tot remarcant també que en el cas de l’Escola Albert Vives s’ha de tenir en compte que integra el Servei Educatiu de l’Alt Urgell.

L’acord es farà arribar a l’equip directiu, l’AMPA i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu final seria modernitzar les instal·lacions educatives, els equipaments i espais, a més de millorar la funcionalitat de l’edifici principal i fer-lo més accessible.