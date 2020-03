Cel cobert amb precipitacions durant el dia, sobretot als massissos del nord.

El límit d’aiguaneu pujarà fins a 2.100 metres a la matinada.

Per les properes 24 esperem gruixos de 7 a 10 cm als massissos del nord i per sobre de 2.100 metres.

Vent moderat de nord-oest amb ratxes de 30 a 60 km/h.

Temperatures màximes de 16ºC a Andorra la Vella, 13ºC a les Salines, 9ºC a Soldeu i 5ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà cap a 2.400 metres al migdia.