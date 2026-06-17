L’oposició d’Encamp demana millores laborals al Comú

A Encamp, el grup Avancem ha presentat una pregunta sobre les condicions de treball del personal del Comú per a incloure en l’apartat de precs i preguntes de la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, 18 de juny. La qüestió reprèn la demanda que el grup ja va plantejar en la sessió del 18 de desembre del 2025, fa tot just mig any, en què els consellers de l’oposició van demanar si es preveien millores de les condicions de treball del personal del Comú.
En aquesta segona pregunta sobre la possibilitat d’aplicar millores, la consellera socialdemòcrata, Marta Pujol, s’ha referit a les comissions de Recursos Humans i dels diversos departaments, en què ha constatat «un degoteig constant de baixes i renúncies, i una dificultat evident per a cobrir les vacants o garantir el bon funcionament d’alguns serveis». Per això considera que «caldria aplicar iniciatives com les que han previst altres administracions, de reducció de la jornada laboral o d’increments salarials, per a garantir un funcionament òptim dels serveis públics, que han vist intensificada l’activitat pel context de desenvolupament econòmic i creixement demogràfic».
Al Consell de Comú del desembre, la majoria va respondre que «les comparacions s’havien de posar en context i no eren pertinents per les diferències amb altres administracions, però un grup de treballadors i treballadores del Comú ha adreçat una carta als cònsols per a demanar millores i van rebre com a resposta que ja tenien més bones condicions que el sector privat».
L’oposició considera que les empreses privades també tenen l’objectiu legítim de fer negoci, i per tant «la gestió pública no s’hi pot assimilar, perquè té com a missió oferir serveis públics de qualitat a la ciutadania. És més adequat, doncs, emmirallar-se en altres administracions que en el funcionament del sector privat, que només es pren com a referència per a negar millores o dividir i enfrontar la classe treballadora». També cal tenir en compte -dieun- «l’experiència positiva de països com els nòrdics, on s’apliquen jornades laborals reduïdes que no perjudiquen els resultats i hi ha salaris més dignes».
Des d’Avancen assenyalen que «segons va explicar el cònsol menor el desembre passat, aleshores ja es treballava en un reglament de jornada laboral per a establir mesures de conciliació. De moment, però, a part dels protocols per a combatre l’assetjament que es van aprovar al Consell de Comú passat, en aquest mandat no s’ha aplicat cap millora real i efectiva de les condicions de treball», i Avancem demana «quan s’enllestiran la revisió i la millora de les graelles salarials, la flexibilització i la reducció de la jornada laboral, i l’aplicació del treball no presencial».