El paper crucial del ferro i del DHA en els infants

En els primers anys de vida, l’alimentació és un factor clau per a assegurar un creixement i desenvolupament òptims. Dins d’aquest marc, el ferro i el DHA (àcid docosahexaenoic) emergeixen com a elements crucials per a la salut dels nens petits. Aquests nutrients no només tenen un impacte significatiu en el desenvolupament cognitiu, sinó que també contribueixen a mantenir un sistema immune robust.

El ferro, un mineral essencial, és fonamental per al transport d’oxigen a través dels glòbuls vermells. Aquest element és especialment crític en els primers anys de vida, ja que és durant aquest període que el cervell i altres òrgans estan experimentant un creixement accelerat. Una deficiència de ferro pot conduir a problemes cognitius i de comportament, així com a una disminució de l’energia i la resistència física. Per aquest motiu, és crucial que els pares i cuidadors assegurin una dieta rica en ferro per als seus nadons, sigui a través de l’alimentació o de suplements, sota supervisió mèdica.

D’altra banda, el DHA, un àcid gras omega-3, és un component essencial de les cèl·lules cerebrals i contribueix al desenvolupament del sistema nerviós central. El DHA es troba principalment en els peixos grassos i en altres aliments com nous i llavors. Assegurar una ingesta adequada d’aquest àcid gras durant els primers anys de vida pot tenir beneficis significatius en la memòria, la capacitat d’aprenentatge i la funció cognitiva general del nen.

A més de la dieta, és important assenyalar que els hàbits alimentaris establerts durant els primers anys poden tenir un impacte a llarg termini en la salut. Educar als pares sobre la importància de les eleccions alimentàries saludables i fomentar hàbits alimentaris positius des de la infància, pot contribuir significativament a prevenir problemes de salut en la vida adulta.