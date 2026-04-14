La Seu serà l’escenari del 45è Cros de Primavera, el 26 d’abril

La Seu d’Urgell tornarà a viure una de les cites esportives més emblemàtiques del calendari local amb la celebració del 45è Cros de Primavera, que tindrà lloc el diumenge, 26 d’abril, al Passeig Joan Brudieu. Organitzat pel Consell Esportiu de l’Alt Urgell, el Cros es consolida com una jornada esportiva i festiva oberta a tothom, amb la participació d’infants, joves i adults, amb 24 curses escolars i una cursa/caminada popular inclusiva.
En les darreres edicions, la participació ha superat els 1.000 participants, una xifra que des de l’organització es confia poder igualar o superar novament si les condicions meteorològiques acompanyen.
Una festa de l’esport de base
Les curses escolars, que van des d’educació infantil (I0) fins a categoria cadet, reuniran participants de la Seu, la comarca, Andorra i altres punts de la demarcació de Lleida.
La jornada començarà a les 09.30 hores i s’allargarà fins al migdia, mantenint el format consolidat de les darreres edicions. A mig matí tindran lloc les curses d’educació infantil, amb un format específic per a garantir la seguretat i la bona experiència dels més petits i les seves famílies.
Organització de les curses Kids&Us
Les curses d’educació infantil (Kids&Us), previstes a partir de les 11.15 hores, mantenen un model organitzatiu adaptat a l’edat dels participants:
• Infants d’I0, I1 i I2: sortida conjunta amb acompanyament familiar
• Infants d’I3: dues sortides (amb i sense acompanyant)
• Infants d’I4 i I5: sortides separades per a garantir més espai entre participants
Aquest sistema permet millorar la fluïdesa de les curses i garantir una experiència més segura i ordenada.
La “Cursa PEUSA”, novetat destacada
Com a novetat principal d’aquesta edició, la tradicional cursa/caminada popular passa a denominar-se “Cursa PEUSA”, en reconeixement al compromís i suport continuat d’aquesta empresa amb el Consell Esportiu de l’Alt Urgell.
Aquesta cursa, de caràcter popular i inclusiu, tancarà la jornada a les 13.00 hores, amb un recorregut d’1.100 metres obert a tota la ciutadania, i comptarà amb obsequis per als participants més destacats.
La directora de Serveis al Client de PEUSA, Núria Trench, en destacat que “des de PEUSA continuem apostant per iniciatives amb impacte social al territori, tant pel seu vessant inclusiu i familiar com esportiu, i estem molt contents de formar-ne part”.
Obsequis i sorteig final
Tots els participants de les curses escolars rebran un obsequi commemoratiu, reforçant el caràcter participatiu i educatiu de l’esdeveniment.
Pel que fa als resultats, en les curses de primària es premiaran els deu primers classificats de cada categoria, mentre que en les curses de secundària es premiaran els tres primers classificats en categoria femenina i masculina. A la Cursa PEUSA, els tres primers classificats rebran un premi especial per part de PEUSA.
Un any més, després de la Cursa PEUSA, es durà a terme el sorteig de la rifa TAURUS, iniciat en l’edició anterior, amb l’aportació de petits electrodomèstics per part d’aquest col·laborador.
Les tires per a participar en aquesta rifa es podran adquirir durant tot el matí a la carpa d’inscripcions de la cursa popular.
Valors, participació i cohesió
El secretari tècnic del Consell Esportiu de l’Alt Urgell, Sergi Teba, remarca que el Cros de Primavera “és molt més que una competició; és una eina per a fomentar els hàbits saludables i la participació. També voldria posar en valor la implicació del voluntariat, que és clau en l’organització i el bon desenvolupament de la jornada”.
Per la seva banda, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu, vol posar en valor la dimensió de l’esdeveniment: “El Cros de Primavera és una de les activitats més participatives del calendari esportiu local, amb una gran implicació dels centres educatius i una molt bona resposta de públic any rere any. És una jornada que va més enllà de la competició i que converteix el passeig en un espai de convivència, esport i ciutat”.
Compromís institucional i agraïments
Per la seva part, el president del Consell Esportiu de l’Alt Urgell, Joan Llobera, explica que “des del Consell Esportiu continuem treballant per a promoure l’esport escolar com una eina educativa fonamental. El Cros de Primavera n’és un clar exemple”.
Llobera també vol agrair el suport institucional i la implicació del teixit col·laborador: “Volem expressar el nostre agraïment a l’Ajuntament de la Seu, al Consell Català de l’Esport i a la Diputació de Lleida, així com a totes les empreses i entitats que fan possible aquest esdeveniment”.
En aquest sentit, cal destacar la col·laboració de PEUSA, Kids&Us La Seu d’Urgell, Cadí i Taurus, així com la tasca de suport de la Creu Roja, per la seva col·laboració any rere any amb un punt d’atenció de primers auxilis durant l’activitat.
També es vol reconèixer la implicació dels centres escolars de la comarca, que fan possible la participació activa dels infants i joves i contribueixen a consolidar el Cros com una cita de referència.
Inscripcions i informació
Les inscripcions per a la Cursa PEUSA es podran fer el mateix dia de l’activitat, de manera presencial, amb un cost de 5 euros, que inclou una samarreta commemorativa.
Les inscripcions de les curses escolars es gestionen a través dels centres educatius de la Seu i comarca. Pel que fa a l’alumnat d’altres comarques o d’Andorra, es podran inscriure el mateix dia de la cursa.
Tota la informació actualitzada de l’esdeveniment es pot consultar al perfil d’Instagram del Consell Esportiu de l’Alt Urgell: @consellesportiualturgell.