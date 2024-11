El NODE d’Andorra Telecom avança a bon ritme per a convertir-se en un motor de dinamització econòmica i social

Visita a les obres de l’edifici NODE (Andorra Telecom)

Aquest dijous, el Consell d’Administració d’Andorra Telecom ha realitzat una visita a les obres de l’edifici NODE coincidint amb la instal·lació de la primera peça estructural de fusta, material que caracteritza aquest projecte emblemàtic. El projecte NODE, d’aquesta manera, avança fermament cap al seu objectiu de convertir-se en un edifici icònic que redefinirà l’entorn urbà d’Andorra la Vella.

Durant la visita d’avui, els membres del Consell d’Administració, presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, s’han mostrat satisfets per l’avançament dels treballs que no només compleixen els terminis previstos, sinó que s’han avançat en alguns aspectes. Andorra Telecom reitera el compromís amb la creació d’un espai modern, sostenible i inclusiu que contribuirà al creixement i al benestar de la societat andorrana.

La posada en funcionament del NODE, prevista per a l’estiu de 2026, no només millorarà els serveis d’atenció presencial per als més de 100.000 clients i visitants anuals que actualment rep l’operadora, sinó que també es convertirà en un motor de dinamització econòmica i social al centre d’Andorra la Vella.

“El NODE no és només un edifici: és una declaració de futur per a Andorra. Pensat per a integrar-se perfectament en el centre urbà, preservarà les places públiques i afavorirà el flux de vianants entre dues de les zones comercials d’Andorra la Vella: l’avinguda Meritxell i Prada Ramon”, assenyalen des de l’operadora.

“Compromès amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica, l’edifici NODE utilitzarà estratègies bioclimàtiques per a aconseguir una excel·lent eficiència energètica. Amb l’ús de materials de baix impacte mediambiental, sent la fusta que avui veu el primer pilar instal·lat, un element distintiu, el projecte promou una arquitectura sostenible en cada detall”, indiquen des d’Andorra Telecom. A més, serà el primer edifici d’Andorra dissenyat seguint la metodologia europea Level(s) per a millorar la sostenibilitat i el comportament mediambiental.

El projecte destaca pel seu enfocament inclusiu, amb espais dissenyats per a acollir activitats que beneficiïn tota la societat, i inclou accions periòdiques per a mantenir la comunicació amb els veïns, com trobades semestrals per a explicar els avenços i recollir impressions abans de cada fase clau.