2.771 persones treballen a Andorra per a l’Administració General, 2.117 de les quals són funcionàries

L’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El personal de l’Administració General amb data de l’últim dia de l’any de 2023 (31 de desembre) totalitza 2.771 persones, el que suposa una variació del -0,0% (-1 persona) respecte a l’any anterior. Quant al cos de l’Administració, destaquen principalment el d’Ensenyament amb un 35,5% del total del personal de l’Administració i el General amb un 35,4%.

Atenent al sexe, 1.630 persones són dones (el 58,8%) i 1.141 són homes (el 41,2%), distribuïts, però, de forma desigual entre els diferents cossos que integren l’Administració General. El cos de Banders està format en la seva totalitat per homes. Els cossos en els què s’hi troba una àmplia majoria d’homes són el de Bombers, el de Policia, el de Penitenciaria i el de Duana amb un 97,5%, un 89,9%, un 86,4% i un 80,0% del personal masculí, respectivament.

Quant als cossos on les dones són majoria, destaquen el d’Ensenyament, on un 81,0% del personal és femení, el de Justícia amb un 77,9% i el diplomàtic amb un 69,4% de dones. La resta de cossos, el General i Altres, estan relativament equilibrats quant a sexe.

Pel que fa a la distribució per edat, el 76,2% del personal té entre 25 i 54 anys (2.112 persones) i el seu nombre es redueix un 2,6% respecte a l’any 2022, mentre que el tram d’entre 55 i 64 anys (568 persones, el 20,5% del total) s’incrementa un 7,8% respecte a l’any anterior. El tram de personal d’entre 18 i 24 anys ha passat de 60 persones l’any 2022 a 67 persones el 2023.

Quant a la nacionalitat, el 80,3% del personal té la nacionalitat andorrana (2.226 persones), el 16,7% la nacionalitat espanyola (462 persones), l’1,2% la nacionalitat francesa (34 persones), l’1,0% altres nacionalitats (29 persones) i el 0,7% restant la nacionalitat portuguesa (20 persones).

Per tipus de relació laboral, el personal funcionari és majoritari (2.117 persones, el 76,4% del total) i reflecteix un augment del +0,3% respecte a l’any anterior. En canvi, el personal interí ha disminuït un -2,0% i representa el 19,6% del total (542 persones), i el grup d’altres relacions laborals, que actualment representa el 4,0% restant, per l’any 2023 ha augmentat en 4 persones i se situa en 112.

Pel que fa a la massa salarial corresponent al personal vinculat a l’Administració General, l’any 2023 ascendeix a 107,65 milions d’euros, el que suposa un increment de l’11,0% respecte a l’any 2022, i el salari mitjà ha augmentat un 11,1% respecte a l’any anterior.

Per últim, es constata un augment del +0,8% en la despesa per formació del personal de l’Administració pública respecte a l’any 2022 amb un total de 655.217 euros invertits. S’han realitzat un total de 547 cursos en els què hi ha hagut un total de 4.780 assistents.