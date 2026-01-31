El Govern trasllada a França el suport per a poder reobrir la carretera RN20, afectada per una esllavissada

La ministra d’Afers Exteriors, Imma tor, ha traslladat aquest dissabte al matí el suport tècnic i polític per part d’Andorra a les autoritats franceses, després que aquesta nit la carretera nacional RN20 (que enllaça Andorra amb França) s’hagi vist afectada per una esllavissada de grans dimensions. La carretera, actualment i durant tot el cap de setmana, es mantindrà tancada, ja que el terreny és inestable, segons informen les autoritats franceses que treballen sobre el terreny.
“El Govern està preocupat per la situació, estem a disposició per a actuar en territori francès, si així ens ho demanen les autoritats veïnes, amb l’objectiu de reobrir la carretera el més aviat possible”, ha explicat Imma Tor. La ministra ha volgut recordar que la connexió entre Andorra i França per carretera està obert, ja que hi ha una via alternativa per carreteres secundàries, una situació, però, que allarga el trajecte.
Davant d’aquesta situació, que torna a afectar la connexió amb França i que genera un perjudici per a Andorra, i especialment per la població del Pas de la Casa, la ministra Tor ha detallat que el Govern s’ha posat a disposició de les autoritats franceses per a poder minimitzar l’actual afectació i restablir la normalitat el més aviat possible. Per això, s’han ofert tots els suports tècnics possibles per tal de reobrir la carretera quan sigui possible. A més, i com que la població de l’Hospitalet i Merens ha quedat aïllada, Andorra també estarà a disposició per a donar tots aquells serveis d’emergència (Protecció Civil, Bombers, SUM, entre d’altres) que necessiti la població que hi resideix. Un suport que també ha ofert el Comú d’Encamp.
La ministra d’Afers Exteriors ha explicat que gràcies als nous protocols de viabilitat hivernal les autoritats i els tècnics dels dos països estan en contacte permanent des de les quatre de la matinada d’aquest divendres, moment en què s’ha produït el despreniment.
Tot plegat ho ha explicat la ministra, Imma Tor, als mitjans de comunicació aquest dissabte al matí per tal d’actualitzar la situació de connexió via carretera que hi ha actualment.