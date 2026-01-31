Cande Moreno, “out” al supergegant de Crans Montana quan estava entre les 30 millors”

Aquest dissabte, a Crans Montana (Suïssa) s’ha tancat la Copa del Món femenina amb el supergegant, prova en què l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha estat competint pels punts WC fins la part de baix de la cursa, tot i que finalment no ha pogut passar una de les portes i ha quedat fora. L’andorrana estava fent una baixada en temps de zona de punts de Copa del Món, però a la part final tenia un ensurt i després no podia gestionar l’entrada a una porta, per a quedar fora de cursa.
Al primer sector feia el 13è temps, i al segon se situava 35a, per a ser 31a al tercer sector i recuperar posicions al quart, on ja era 19a, just abans de l’arc d’arribada, que no podia creuar.
La cursa ha estat guanyada per la suïssa Malorie Blanc amb 1.17.34, seguida de la italiana Sofia Goggia (+0.18) i la nord-americana Breezy Johnson (+0.36).
Pròxima cita, dilluns Copa d’Europa a Sarntal
Ara l’equip de velocitat -Cande Moreno i també Jordina Caminal- viatjarà a Sarntal (Itàlia), per a competir en principi només el primer dia, 2 de febrer, al supergegant de la Copa d’Europa. Després ja arribaran els Jocs Olímpics, on tindran el primer entrenament el dijous 5 de febrer.
Cande Moreno, esquiadora: “Ja hem acabat aquesta setmana a Crans Montana. Va ser una llàstima que anul·lessin el descens d’ahir -divendres-, però ha estat una bona oportunitat per a haver pogut esquiar la pista de cara als Campionats del Món de l’any que ve. A la cursa d’avui penso que estava esquiant a un bon nivell, he fet unes quantes errades que m’han fet jutjar-me massa d’hora i no he volgut arriscar de més a una última errada que he fet a l’últim mur. Estic decebuda per haver-me sortit avui, però al mateix temps sé que estic esquiant a un molt nivell en supergegant, crec que ho estic demostrant a totes les curses. Ara anem cap a Sarntal a uns supergegants de Copa d’Europa per a preparar els Jocs, que també és un gran objectiu, i ho donarem tot juntament amb la Jordina”.