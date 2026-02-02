El Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) rep 220.000 euros d’una donació anònima provinent d’una herència

El Ministeri d’Afers Socials ha rebut una donació anònima de 220.000 euros a favor del Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera (CRAE), provinent d’una herència. Aquest import es destinarà íntegrament a activitats extraordinàries adreçades a tots els menors tutelats del Govern, activitats no pròpiament integrades en el funcionament ordinari del CRAE, d’acord amb la voluntat expressada al corresponent testament.
El donant ha desenvolupat al llarg dels anys una trajectòria vital i professional al Principat i ha volgut expressar amb aquest gest el seu agraïment al país. Aquest gest solidari respon al desig de contribuir a millorar les oportunitats, el benestar i el futur dels infants i adolescents que es troben sota tutela de l’estat.
El Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera, que en aquest moment acull 26 usuaris, té com a principal objectiu acollir els menors que es trobin en situació de desemparament, d’acord amb allò que estableixi l’autoritat judicial. Aquest acolliment comporta donar seguretat al menor, facilitar-li l’educació, la inserció familiar i social, tenir cura de la seva salut física i psicològica, i procurar el desenvolupament integral de la seva personalitat.