El Departament de Transport del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa obre un procés administratiu a l’empresa Coopalsa, una de les companyies adjudicatàries del servei de transport públic, per esclarir les deficiències observades en el servei de les línies d’autobús. Aquest procés ha de resoldre algunes irregularitats que han estat observades darrerament, com ara l’ocorreguda ahir en la línia que cobreix el recorregut d’Andorra la Vella al Pas de la Casa.

El Ministeri ha rebut queixes reiterades dels usuaris del transport públic del servei que cobreix aquesta companyia. Des del Departament de Transports s’ha advertit i observat, en les diferents reunions mantingudes amb les adjudicatàries, de quines eren les responsabilitats que aquestes havien d’assumir especificades en el contracte, entre les quals, que les empreses han de tenir un vehicle de reserva per a totes les línies per cobrir eventuals avaries o una sobrecàrrega d’usuaris en els trajectes.

Durant la jornada d’ahir dilluns, un vehicle que fa el recorregut de l’L4 (Andorra la Vella-Pas de la Casa) va patir una avaria. La companyia no va substituir aquest autobús fins una hora i mitja més tard, el que va causar una acumulació d’usuaris a les parades, que els pròxims vehicles no podien assumir, provocant que molts dels passatges haguessin d’esperar un pròxim autobús per fer el seu trajecte.

Així, s’obre aquest procediment administratiu, per tal d’esclarir aquests fets i prendre les mesures correctives que s’escaiguin. El Departament de Transports i les companyies adjudicatàries van acordar un període de sis mesos per fer tots els ajustaments necessaris per a millorar l’eficiència del servei de transport públic. Aquest període de mig any finalitza a finals del mes de març.