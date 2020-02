Vallnord – Pal Arinsal segueix la temporada amb l’objectiu d’arribar als 510.000 dies d’esquí. L’estació ha augmentat aquest cap de setmana un 16% l’ocupació en comparació a la temporada passada, superant els 21.000 dies d’esquí en 3 dies. Però també ho ha fet en vendes amb un increment general del 10%. Aquest cap de setmana la restauració ha estat també protagonista, ja que el bon temps ha acompanyat i totes les terrasses han estat amb ocupació plena, no solament per esquiadors sinó també per vianants que han pujat a l’estació per gaudir del cap de setmana. Per finalitzar, tot i no haver acabat el mes amb més ocupació de la temporada, Vallnord – Pal Arinsal ha notat un increment del 2,5% en touroperació tot i la fallida a inicis de temporada del grup angles Thomas Cook i amb augment d’altres mercats d’origen europeu com el portuguès o el rus.

La baixada de temperatures de la setmana passada van permetre obrir els canons de neu durant 4 dies i oferir unes bones condicions de les pistes. La previsió es va mantenir i els clients van poder gaudir del 100% de pistes així com el 100% de remuntadors, totes les activitats alternatives i la restauració. En les activitats alternatives, les pistes de trineus han estat les preferides dels més petits, així com l’Snowtrike o el Big Zip.

Per finalitzar, Vallnord – Pal Arinsal es va unir al Carnaval com ja és tradició amb un sorteig digital. Tots els departaments de l’estació es van disfressar amb l’objectiu d’aconseguir el major número de votacions per part dels clients. El cap de setmana de Carnaval s’ha convertit en un esdeveniment clàssic en l’agenda de Vallnord – Pal Arinsal.