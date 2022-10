El Govern licita una diagnosi per a actuar sobre l’arc del pont de la Margineda

S’ha aprovat la licitació de la diagnosi, projecte constructiu i direcció de les obres de consolidació estructural de l’arc del pont de la Margineda. Com per a qualsevol bé immoble, es requereixen inspeccions i actuacions de conservació periòdiques de certa magnitud centrades en mantenir en bon estat els materials de construcció i tots els elements arquitectònics, tant estructurals com funcionals.

Els treballs que ara es liciten tenen per objectiu actuar de forma preventiva per a resoldre possibles afectacions de la integritat de l’arc del pont. Així, es continuen, en segona fase, les actuacions sobre aquest Bé declarat d’Interès Nacional que ja es van dur a terme l’any passat sobre la subestructura del pont (estrep dret).

Es demana efectuar un estudi tècnic de diagnosi estructural, que determini l’estat de conservació del monument considerat com a punt de partida del projecte d’execució i el punt clau de l’arc del pont. Així, també es demana un consegüent projecte constructiu d’execució que contempli la resolució de totes les patologies abans detectades.

El pont de la Margineda és un dels ponts medievals més grans i esvelts dels que es conserven al Principat d’Andorra i antigament s’utilitzava per a salvar el pas de les aigües del riu Valira. Com el de Sant Antoni de la Grella, té un únic arc de cavalló, de gran diàmetre, sobre un arc de mig punt rebaixat amb molta potència. Precisament, l’any 2007, es va dur a terme una excavació arqueològica en extensió on la documentació escrita recuperada durant l’estudi va permetre situar la seva construcció amb més exactitud (entre els segles XIV i XV).

La licitació es fa mitjançant concurs nacional i amb modalitat ordinària. El concurs convida a participar a tots els professionals de la construcció, arquitectes i enginyers, particularment acreditats en els estudis i projectes de rehabilitació d’aquest tipus. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Les empreses interessades tenen temps fins el 17 de novembre per a entregar la documentació pertinent al Servei de Tràmits del Govern.