El Govern aprova el Reglament del joc d’apostes

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament del joc d’apostes. Un text que desenvolupa la Llei de text consolidat de regulació dels jocs d’atzar, que estableix que s’ha de determinar per la via reglamentària els tipus de joc d’atzar autoritzats, les seves funcions i les condicions en les quals aquests jocs d’atzar poden ser oferts al públic, fent atenció a les modalitats de jocs d’atzar autoritzades segons el tipus de llicència, l’import màxim de les apostes, la naturalesa i la importància dels premis que es poden atribuir i el nivell màxim de pèrdua possible.

Dels jocs d’atzar autoritzats en l’explotació del casino de joc, els jocs mixtos d’atzar i habilitat, així com les apostes de contrapartida, són les modalitats que, fins a l’actualitat, no havien estat objecte del desplegament reglamentari dut a terme en matèria de jocs d’atzar, per aquest motiu i atesa la necessitat sobrevinguda en l’explotació d’aquests jocs d’atzar, amb l’obertura del casino, esdevé necessari establir una norma reglamentària específica que desenvolupi la seva explotació presencial.

Aquest Reglament, que s’estructura en sis títols recull aspectes tals com els tipus de jocs d’apostes; les prohibicions i limitacions a la participació en les apostes; les sales de joc d’apostes; les obligacions en l’explotació de les apostes; les competències; la publicitat; els subministradors d’equipaments de jocs d’apostes; el material d’apostes; la regulació de les apostes, així com les actuacions que l’operador ha de realitzar envers les persones jugadores, proporcionant-les-hi, entre d’altres, la informació de les normes de funcionament o les mesures que n’afavoreixin la pràctica del joc responsable.