150.000 euros en contribucions voluntàries als Fons i Programes de les Nacions Unides a Nova York

L’Executiu andorrà ha aprovat contribucions voluntàries als Fons i Programes de les Nacions Unides a Nova York, per un import de 150.000 euros. Mitjançant aquestes contribucions, el Govern dona suport als Fons i Programes d’aquest organisme internacional que compleixen amb els criteris i les prioritats establerts en el Pla rector de la cooperació andorrana.

Així, el Govern dona suport a l’Entitat de les Nacions Unides per a la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona (UNWOMEN), amb 40.000 euros; al Fons de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP), amb 15.000 euros; al Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), amb 20.000 euros; a l’Oficina de la representant especial del secretari general sobre els temes dels infants en conflictes armats, amb 25.000 euros; al Fons Fiduciari Voluntari per a l’Assistència en l’Acció contra les Mines (VTFAMA), amb 10.000 euros; al Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (UNDP), amb 10.000 euros; al Fons Central de Resposta a Emergències de Nacions Unides, amb 10.000 euros i, finalment, una contribució al Fons de Desenvolupament de Capital de les Nacions Unides (UNCDF), de 20.000 euros.

Per a les contribucions d’enguany s’ha considerat la prioritat que estableix el Pla Rector, a favor de l’educació i formació de les nenes i les dones en els països en desenvolupament. També es té en compte la transparència en la comunicació i l’eficàcia del Fons a l’hora de gestionar les contribucions.

El Govern contribueix amb 30.000 euros al programa de la Francofonia per a garantir la igualtat de gènere

En la sessió de Govern d’aquest dimecres, i a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha aprovat una contribució voluntària a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) al Fons de solidaritat “La Francophonie avec Elles”, dedicat a les dones i nenes en situació de vulnerabilitat per un import de 30.000 euros

Arran de la situació d’emergència sanitària global actual, i en coherència amb una de les estratègies prioritàries de l’organització com és la igualtat de gènere, aquest organisme va crear, l’any 2020, un mecanisme de solidaritat per a ajudar les dones i nenes que es troben en situació de vulnerabilitat i que, de manera més específica, es veuen afectades de primera mà per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 a l’espai francòfon i, de manera més concreta, al continent africà i al Carib.

Així, tal com va anunciar la ministra Maria Ubach, en la 18a Cimera de caps d’Estat i de Govern de l’OIF, celebrada aquest cap de setmana a Tunísia, es repeteix la contribució voluntària que Andorra va fer l’any passat, augmentant l’import en 10.000 euros, després del gran èxit que va tenir el projecte l’any 2021. Gràcies a les diferents contribucions que l’OIF va rebre es va poder finançar una seixantena de projectes per al desenvolupament de les dones i les nenes en 20 països de l’espai francòfon.

S’aprova una contribució de 15.000 euros per respondre a la situació humanitària causada per les inundacions al Pakistan

El Govern també ha aprovat la contribució per un valor de 15.000 euros en concepte d’ajuda humanitària d’emergència al Govern de Pakistan per a respondre a la situació causada per les inundacions que van afectar el país a finals del passat mes d’agost. El fenomen meteorològic del monsó ha estat aquest any especialment devastador. Es calcula que ha caigut tres cops més aigua que l’habitual. Aquest episodi, altament relacionat amb el canvi climàtic, ha provocat importants inundacions.

Des d’un punt de vista humà, les inundacions han causat la mort de més d’un miler de persones, però sobretot han impactat greument a més de 6 milions d’habitants. Gairebé un milió de llars han estat afectades i el mateix nombre de bestiar, essencial per a l’alimentació quotidiana i per a l’economia rural, s’ha perdut. En addició a les pèrdues humanes i materials, més de 3.000 kilòmetres de carreteres han estat damnificades, el que impossibilita, l’arribada d’ajuda d’emergència i la reconstrucció.

Com a mostra de solidaritat i a fi d’ajudar les autoritats i els serveis mèdics i de socors de Pakistan a atendre les víctimes i poder reconstruir el més aviat possible els habitatges i infraestructures de primera necessitat, es destinarà la contribució per a respondre a la crida del Govern de Pakistan.

S’aprova una contribució voluntària de 7.214 euros a favor de l’entitat Fundació Aigua de Coco

El Govern també ha aprovat l’atorgament d’una subvenció per un import de 7.214 euros per al projecte “Suport al desenvolupament personal de joves vulnerables a través de l’educació, l’art i la música”, a favor de l’entitat Fundació Aigua de Coco. El projecte vol garantir el funcionament del Centre d’Acollida Spcioeducatiu i Musical (CASEM), a la població de Tuléar, a Madagascar, durant l’any escolar 2022-2023 mentre que es finalitzen les obres de la nova infraestructura d’aquest centre.

Aquest 2022 el Govern ja va aprovar l’atorgament d’una subvenció econòmica a favor de la Fundació Aigua de Coco per a la compra d’un terreny i la construcció del nou CASEM per a evitar pagar un lloguer per les instal·lacions existents i poder tenir una independència més gran i, així, garantir-ne la sostenibilitat. El projecte vol assegurar el funcionament del Centre durant el curs escolar, oferint els cursos i activitats musicals i relacionades amb les arts pels joves de Tuléar, com tots els cursos paral·lels centrats per exemple en la igualtat de gènere. Avui en dia, és l’únic centre d’aquestes característiques fora de la capital de Madagascar.