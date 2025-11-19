El Govern aprova el Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

Amb la finalitat de continuar l’alineament amb els estàndards internacionals i europeus, el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. Aquesta iniciativa respon a les obligacions derivades de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, ratificat pel Consell General l’any 2011.
L’objectiu principal és garantir la protecció de l’interès públic i salvaguardar el contribuent en situacions de crisi bancària, establint un mecanisme que asseguri que el cost d’una potencial resolució no recaigui sobre les finances públiques, sinó sobre els accionistes i creditors de l’entitat financera.
La reforma contempla els darrers canvis introduïts a la directiva europea equivalent, en particular es revisen diverses definicions bàsiques, el tractament de diferents instruments financers i es reforcen les facultats d’intervenció precoç i les avaluacions de resolució per part de l’Autoritat de Resolució Nacional (AREB), entre altres.
Aquesta modificació s’ha treballat principalment amb l’Autoritat de Resolució Nacional (AREB), amb la participació de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i el sector financer.