Llum verda a la modificació del Reglament relatiu a les normes aplicables als proveïdors de serveis de pagament

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament relatiu a les normes aplicables als proveïdors de serveis de pagament, amb l’objectiu de facilitar els pagaments entre Andorra i els països de la Unió Europea i garantir una major protecció i transparència per als usuaris. La reforma introdueix millores, d’acord amb la normativa existent a la Unió Europea, per a garantir pagaments més fàcils i automatitzats, en el marc de les transferències i domiciliacions en euros dintre de la zona SEPA.
A més, incrementa la transparència, amb l’establiment d’una sèrie de requisits perquè la informació sobre comissions i opcions de canvi de divisa sigui clara, augmentant la seguretat i la protecció, amb la finalitat de garantir que ciutadans i empreses disposin de tota la informació abans d’operar.
Aquest pas s’emmarca en el compromís d’Andorra d’alinear la seva normativa amb les disposicions vigents de la Unió Europea, derivades de l’Acord monetari signat el 2011 i que permet al Principat utilitzar l’euro com a moneda oficial i emetre les seves pròpies monedes. La modificació adapta el reglament andorrà de 2018 a les normes més recents de la UE, assegurant un sistema de pagaments modern, segur i harmonitzat.