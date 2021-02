El Gecko Lleopard, és un rèptil originari de les zones desèrtiques de l’Iran, l’Afganistan, el Pakistan i oest de l’Índia on fa molta calor i hi ha poca vegetació. Mesura uns 18-24 cm. És robust, allargat, amb extremitats fortes i adaptades a la vida terrestre, acabades en 5 dits equipats amb ungla, per la qual cosa manquen dels clàssics coixinets adhesius dels dits que uns altres geckos sí tenen per a pujar per superfícies llises i fins i tot caminar boca avall per un vidre.

Una altra característica, i d’aquí el seu nom, són les seves taques negres sobre fons groc. En els nounats, la seva coloració s’assembla al d’una vespa.

És un animal nocturn, ja que es resguarda de la calor durant les hores de sol. Comença la seva activitat al capvespre i prefereix nits humides i càlides que les seques, fresques o amb vent. La cua els serveix com a reserva de greix en èpoques amb escassetat d’aliment. A més, aquesta té autonomia pròpia, ja que quan l’animal detecta perill, se l’auto secciona del cos, i amb els seus moviments espasmòdics, dirigeix l’atenció del depredador a ella i així pot fugir. La cua, després torna a formar-se encara que amb una forma menys estilitzada i amb tonalitats més fosques que l’original, però amb les mateixes qualitats.

Quant a l’alimentació, és pràcticament insectívor, menja grills, llagostes, cucs de seda, aranyes, etc.

Per Wikipets.es