La teva actitud et defineix

L’actitud es pot definir com la forma d’interpretar i afrontar la realitat, és a dir, condiciona el nostre comportament. A partir d’aquí tenim la negativa i l’optimista, però no la tòxica, sinó, la intel·ligent.

L’actitud tòxica és la del pensament màgic, és quan la gent vol un canvi de la situació sense fer cap esforç, és pensar que tot anirà bé només perquè ho estem pensant. Es creure que el pensament té efectes directes sobre els resultats obtinguts.

Per la seva banda, la intel·ligent, és ser conscient que posant de la nostra part, la situació pot canviar i posar-se a favor nostre.

Respecte a la negativa, és la pitjor que es pot escollir perquè es viu en el passat, s’associen fets ocorreguts en situacions diferents amb l’actual. Aleshores, la ment expressa els mateixos sentiments, la por, la tristesa, l’angoixa i una possible depressió. D’aquí la importància d’escollir on enfocar el nostre punt de vista, si en les males noticies o en les bones, si en allò que em falta o en allò que tinc, si en els núvols o en el sol, etc.

He d´afegir que la realitat és neutra, ni és bona ni és dolenta. Som nosaltres qui li donem el significat. La situació la tenim enfront i ara hem de decidir com enfocar-la, si com bona, dolenta o catastròfica. És una oportunitat per a millorar, es la meva ruïna o no és per tant i fent un esforç extra tornarà a estar com abans?

