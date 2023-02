El director d’alpí de la FAE valora l’actuació de Cande Moreno als Campionats del Món

L’esquiadora Cande Moreno en una imatge d’arxiu (FAE)

Roger Vidosa, director d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), ha fet un balanç de l’actuació de Cande Moreno als Campionats del Món de Courchevel, on va tancar la seva participació amb la 18a posició en la combinada i la 22a en el descens.

“Cande venia als Mundials pensant sobretot en el descens per a intentar treure el seu millor resultat, perquè era la disciplina on realment estava còmoda en la Copa del Món i, així ha estat”, ha explicat Vidosa, que analitzava precisament aquesta prova de velocitat: “El descens va ser un descens molt correcte. És veritat que sempre es poden esgarrapar algunes dècimes de més, amb errors a corregir de cara al futur, però va fer el seu esquí, la posició al final estava la 22 i just darrera de totes les millors del món i juntament amb el grup amb què lluita sempre a les Copes del Món, entre la posició 20 i la 35”.

Pel que fa a les curses inicials que va disputar Cande Moreno, Vidosa creu que eren necessàries perquè l’esquiadora agafés el ritme de la competició: “Les primeres proves del Mundial, com la combinada i el supergegant, no van anar com esperàvem, però vam triar aquestes curses per anar rodats el dia del descens”. Vidosa destaca el fet d’haver competit, prèviament al descens, a la mateixa pista: “La combinada es feia amb un supergegant a la pista de descens, i el supergegant era a la mateixa pista. Era important competir en aquestes proves per a donar el màxim el dia de la seva prova reina”.