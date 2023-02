Àxel Esteve: “Tinc moltes ganes i aniré a per totes”

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve en una imatge d’arxiu (FAE)

Àxel Esteve competirà als Campionats del Món de Courchevel-Méribel en la disciplina d’eslàlom i farà front a aquesta fita ple d’energia: “Tinc moltes ganes i aniré a per totes”. “Evidentment estic molt content i il·lusionat per haver-me classificat per a aquests Mundials”, ha explicat l’esquiador, que destaca la importància d’uns Mundials en la trajectòria d’un esportista: “La veritat és que és una cita que em feia especial il·lusió poder anar aquest any. És evident que totes aquestes cites, Mundials, Copes del Món, fan molta il·lusió de poder-hi anar”.

El corredor ha deixat enrere els problemes físics al maluc que arrossegava, o almenys és una qüestió que considera “controlada”: “Arribo en un bon moment, la veritat. Tinc les molèsties físiques més o menys controlades ara mateix i espero que segueixi així”.

La seva intenció en carrera serà posar en escena el bon esquí que està realitzant aquesta temporada: “Estic esquiant tota la temporada a un bon nivell, i simplement desitjo poder arribar al dia de la carrera i poder demostrar el nivell que estic fent en entrenaments o carreres FIS, i estic segur que sortirà un bon resultat si això faig. Tinc moltes ganes i aniré a per totes”.