El diàleg amb els sindicats de la funció pública per a la revaloració salarial s’intensifica per a arribar a una “solució imminent”

Reunió del Govern amb els sindicats de la funció pública (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, juntament amb els ministres de tutela corresponents, han reprès els contactes amb els diferents representants dels cossos de l’administració, iniciats aquest juny, per a avançar la negociació per a la revaloració dels salaris públics tot compensant la manca de complement de gestió de l’acompliment i aplicar mesures perquè els salaris de l’administració siguin competitius.

L’objectiu, ha explicat el ministre Rossell, és arribar a una solució “de manera imminent”. Per això, la setmana vinent es constituirà una comissió de treball amb la participació d’un membre representant de cada col·lectiu funcionarial per a fixar l’increment que s’aplicarà als salaris com a compensació per la manca de complement de gestió de l’acompliment que es va deixar d’aplicar fa una quinzena d’anys. Caldrà determinar com s’aplica l’augment salarial consolidat de fins al 10% per al cos funcionarial en funció de l’antiguitat dels treballadors (el màxim serà per als que duguin més de 15 anys a l’administració i el percentatge anirà disminuint gradualment com menys anys treballats). Aquest percentatge ha augmentat respecte del 8% màxim de la proposta inicial, ha exposat el titular de Funció Pública.

Marc Rossell ha anunciat també que s’ha tancat un acord per al reconeixement salarial del personal interí d’una antiguitat de fins a 9 anys i, per tant, la incorporació a la nòmina d’un màxim de tres triennis. La notícia ha estat molt ben rebuda, en especial, al cos d’Educació.

Pel que fa a les bandes salarials dels diferents cossos i a l’increment de les partides destinades a formació del personal, el ministre ha indicat que ja hi ha acords adoptats. L’increment de les graelles, ha exposat Rossell, possibilitarà fer atractiu l’accés a l’administració, alhora que captar i retenir talent. L’impacte global de totes les mesures es xifra entre 12 i 13 milions d’euros anuals.

A banda del cap de Govern i del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, a la sessió de treball celebrada aquest matí de divendres hi han participat els ministres de tutela dels diferents cossos especials: el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró (Educació); el ministre de Finances, Ramon Lladós (Duana); la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor (Cos diplomàtic); la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné (Policia, Bombers i Agents Penitenciaris); i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal (Banders).