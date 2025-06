La Seu ofereix a l’estiu “Espai de Joc”, un servei municipal gratuït de cura puntual d’infants de 3 a 12 anys

Cartell informant sobre l’Espai de Joc (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell torna a posar en marxa aquest estiu ‘Espai de Joc’, un servei municipal gratuït de cura puntual d’infants de 3 a 12 anys, concretament adreçat a nens i nenes d’Educació Infantil 3 a 6è de Educació Primària. El servei ‘Espai de Joc’ estarà en funcionament del 25 de juny al 6 de setembre. Es trobarà ubicat al centre cívic El Passeig i estarà obert dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 hores, i a partir del dissabte, 5 de juliol, també tots els dissabtes de 9.00 a 14.00 hores. L’espai pot acollir màxim 15 infants.

En aquest espai d’oci i lleure de forma acompanyada, els infants gaudiran de diversitat de jocs, joguines i materials per fer manualitats, tot dinamitzat per monitors i monitores del Consell Esportiu de l’Alt Urgell.

Recordar que ‘Espai de Joc’ pretén garantir el dret a la cura, facilitar la conciliació familiar, laboral i personal, i alliberar temps a les famílies. La iniciativa pretén generar espais de conciliació que facilitin l’empoderament de les dones, especialment d’aquelles que per determinades circumstàncies no disposen de mitjans o de xarxa suficient per a fer front a necessitats de cura i atenció dels infants que tenen a càrrec.

És per això, que el recurs s’adreça al conjunt de la població, però especialment a un seguit de col·lectius que tenen accés prioritari. Aquests col·lectius són les famílies monoparentals, les mares/tutores en situació de violència masclista, en situació d’atur de llarga durada, i les famílies amb altres càrregues, responsabilitats de cures, entre d’altres.





Com accedir-hi?

Per a fer ús del servei i donar-se d’alta telemàticament. Una vegada realitzada la inscripció, es podrà demanar la reserva de plaça amb una antelació de 48 hores contactant per via telefònica (trucades o WhatsApp al 697 107 855) o per correu electrònic a espaidejoclaseu@gmail.com.

Aquesta proposta forma part d’un pla impulsat i finançat pel Ministerio de Igualdad d’Espanya i el Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, anomenat “Temps x Cures”. L’objectiu principal d’aquest pla és avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures.