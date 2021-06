El desglaç de Groenlàndia deixa aigües plenes de mercuri

Les concentracions de l’element tòxic mercuri en els rius i fiords connectats a la capa de gel de Groenlàndia són comparables a les dels rius de la Xina industrial.

La troballa inesperada, publicada a Nature Geoscience, que està plantejant preguntes sobre els efectes de la fosa glacial en una zona que és un important exportador de marisc. ‘Hi ha nivells sorprenentment alts de mercuri en les aigües de desglaç de les glaceres de les que prenem mostres al sud-oest de Groenlàndia -destaca en un comunicat Jon Hawkings, investigador postdoctoral de la Universitat Estatal de Florida i del Centre Alemany de Recerca en Geociències –

Això ens porta a estudiar ara tot un seguit d’altres qüestions, com la forma en què aquest mercuri podria arribar a la cadena alimentària ‘. Des del principi, els investigadors van prendre mostres de les aigües de tres rius diferents i dos fiords propers a la capa de gel per conèixer millor la qualitat de l’aigua de desglaç de la glacera i com els nutrients d’aquestes aigües de desglaç poden sustentar els ecosistemes costaners. Un dels elements que van mesurar va ser el mercuri, element potencialment tòxic, però no esperaven trobar concentracions tan altes a l’aigua.

El contingut típic de mercuri dissolt en els rius és d’1 a 10 ng L-1 (l’equivalent a una quantitat de mercuri de la mida d’un gra de sal en una piscina olímpica d’aigua). En els rius d’aigua de desglaç de les glaceres mostrejats a Groenlàndia, els científics van trobar nivells de mercuri dissolt superiors a 150 ng L-1, molt més alts que els d’un riu mig. El mercuri en partícules transportat per la farina de glacera (el sediment que dona als rius glaceres un aspecte lletós) es va trobar en concentracions molt altes, de més de 2000 ng L-1.

Com tota troballa inusual, els resultats plantegen més preguntes que respostes. Els investigadors no tenen clar si els nivells de mercuri es dissiparan més lluny de la capa de gel i si aquest mercuri derivat de la glacera s’està obrint pas a la xarxa alimentària aquàtica, on sovint es pot concentrar més.

‘No esperàvem que hi hagués ni de lluny aquesta quantitat de mercuri en l’aigua de glacera –econeix el professor associat de Ciències de la Terra, l’Oceà i l’Atmosfera, Rob Spencer-. Naturalment, tenim hipòtesis sobre el que està provocant aquestes altes concentracions de mercuri, però aquestes troballes s’han plantejat tot un seguit de preguntes per a les quals encara no tenim resposta ‘. La pesca és la principal indústria de Groenlàndia, el país gran exportador de gambes d’aigua freda, halibut i bacallà.

‘Hem après durant molts anys de treball de camp en aquests llocs de l’oest de Groenlàndia que les glaceres exporten nutrients a l’oceà, però el descobriment que també poden transportar toxines potencials revela una dimensió preocupant de com les glaceres influeixen en la qualitat de l’aigua i a les comunitats riu avall, que pot alterar-se en un món que s’escalfa i posa en relleu la necessitat de continuar investigant ‘, assenyala Wadham.

La troballa subratlla la complicada realitat del ràpid desglaç de les capes de gel a tot el planeta. Al voltant de l’10% de la superfície terrestre està coberta per glaceres, i aquests entorns estan experimentant un ràpid canvi com a conseqüència de l’augment de les temperatures. Científics de tot el món treballen per comprendre com l’escalfament de les temperatures -i, per tant, el ràpid desglaç de les glaceres- afectarà els processos geoquímics fonamentals per a la vida a la Terra.

‘Durant dècades, els científics van considerar que les glaceres eren blocs d’aigua congelats que tenien una importància limitada per als processos geoquímics i biològics de la Terra -assenyala Spencer-. Però en els últims anys hem demostrat que aquesta línia de pensament no és certa. Aquest estudi continua posant de manifest que aquestes capes de gel són riques en elements rellevants per a la vida ‘. Hawkings també ressalta que val la pena assenyalar que és molt probable que aquesta font de mercuri provingui de la pròpia Terra, en lloc d’una combustió de combustibles fòssils o una altra font industrial.

Per Ecoticias