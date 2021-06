Intel·ligència artificial: la batalla que han de guanyar les persones

“Hem de fer possible una societat on l’equilibri entre màquines i persones el decantem a favor de les persones”. Aquesta va ser la reflexió que va llançar el consultor internacional en innovació Xavier Marcet, durant la presentació del seu llibre L’impacte de la intel·ligència artificial a les empreses en un acte organitzat per la Fundació per la Indústria. En l’assaig, Marcet analitza els canvis que afronta el món empresarial amb la intel·ligència artificial i com en podrà treure profit.

Per damunt de tot, va voler llançar un missatge optimista, davant d’alguns discursos apocalíptics que alerten de la destrucció de centenars de milers de llocs de treball i la total substitució dels humans per les màquines: “La conclusió és que les màquines, en part, substituiran les persones, però no d’una forma tan pessimista com alguns han plantejat”. Així, va assenyalar que també s’obren moltes altres oportunitats que caldrà aprofitar.

“El secret està en la suma de les intel·ligències”, va emfatitzar Marcet. Pel consultor, la història és plena d’exemples de com les màquines han augmentat la capacitat de les persones. El repte actual és precisament trobar l’equilibri entre les dues parts. “El binomi entre persones i màquines el decantarem a favor de les persones. Que m’ho miri una màquina, però que m’ho expliqui un metge“, va exemplificar.

Però és evident que la intel·ligència artificial, la robotització o la digitalització substituiran part del treball manual actual. “Hi ha feines que les màquines faran millor, amb un cost menor, sense cansar-se i no estan sindicalitzades. No hi ha color”, advertia. Però la part humana encara seguirà sent imprescindible i el més important serà aprofitar el millor de persones i màquines.

Per això, un dels consells que donaria als seus fills és clar: “Que no s’especialitzin en allò que podran fer les màquines“.

Empreses més competitives gràcies a la intel·ligència artificial

“No és un llibre de tecnologia”, va anticipar l’autor. En canvi, és un llibre que pot servir perquè molts empresaris coneguin més en profunditat els beneficis de la intel·ligència artificial pels seus negocis. “Per què ens servirà a la majoria d’empreses? Bàsicament per prendre decisions empresarials de més qualitat”, va resumir.

Al final, les diferents aplicacions s’aniran implantant, moltes vegades sense ni anomenar-les com a intel·ligència artificial. Com va passar amb internet als anys 90, explicava Marcet. “Ja no agafem el mapa, fem servir el Maps i prenem millors decisions que abans. Per moltes de les coses importants en la nostra feina, ja comencem a tenir assistents d’aquest tipus”, detallava.

Millorar la competitivitat i la productivitat, ser més àgils i flexibles i fer millors prediccions són algunes de les aportacions que es veuen. Però sempre, va insistir Marcet, pensant en el nostre client final. “No perdre mai de vista el client”, emfatitzava.

Una societat d’elits

Però més enllà d’oportunitats, la intel·ligència artificial també proposa alguns reptes vitals, com la possible escletxa digital que es pot produir en la societat. En aquest sentit, Marcet va mostrar la seva preocupació per les persones que no puguin tenir un accés a l’educació o al món digital. “Que no es converteixi en una societat d’elits que dominen la tecnologia, una part que la fa servir i una part condemnada a la precarietat perquè no l’entén ni sap utilitzar”, va recalcar.

Tot i això, l’optimisme dominava: “La intel·ligència artificial ens canviarà la vida, ho assumirem, ens en sortirem i no serà un drama. És una bona eina per a la indústria”.

Un país més competitiu

“La generació de coneixement és fonamental per la presa de decisions en la política industrial. Ens permetrà avançar-nos en el futur, que avui dia és molt important”, va assenyalar Matilde Villarroya, directora general d’Indústria, impulsors dels actes. Per Villarroya, aquestes tecnologies han de fer un país més competitiu, sostenible i amb cohesió social i ocupació de qualitat.

“El coneixement és la clau, s’ha de posar en valor”, va defensar Josep Roca, president de la Fundació per la Indústria. Per Carles Ruiz, secretari del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, “estem davant d’un canvi molt important, que farà molt diferent el model de producció, de consum i social”. I la intel·ligència artificial i la gestió de dades serà fonamental per poder sobreviure en un món on la incertesa és present en totes les capes.

Per Bernat Bella