El conte dels Tres Reis d’Orient

La setmana anterior aquesta secció va estar dedicada als més menuts de la casa amb un conte de les Tres Bessones Bebès sobre l’Estel de Nadal. Doncs, aquesta, també va dedicada a la canalla més petita. Com que la del 5 de gener és la Nit de Reis, aquí va un relat infantil sobre la història d’aquests personatges tan màgics.

El conte té unes boniques il·lustracions i forma part del canal de YouTube de “Només babys”. La narradora explica com els tres Reis d’Orient van emprendre la llarga marxa per a dur els seus presents al petit Nen Jesús i de com van poder arribar a Betlem gràcies al guiatge de l’estrella que els va acompanyar durant tot el camí.