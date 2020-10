El Consell General vol canviar les sancions pels cursos als menors que consumeixin alcohol i drogues

La reforma de la llei de seguretat ciutadana preveu formacions de rehabilitació per a joves menors d’edat que hagin fet botellot.

No només a aquests sinó també a menors que hagin consumit drogues en espais públics.

Aquesta és una possibilitat que el Consell General valora com a alternativa a les sancions.

La mesura consistiria en sessions informatives sobre addiccions que no haurien de superar les 10 hores. Si els responsables de supervisar aquests cursos consideressin que els menors no els han seguit satisfactòriament s’hauria de pagar la multa corresponent.

Es tracta d’una de les mesures que preveu el canvi d’aquest text legislatiu i que ha treballat conjuntament la comissió d’Interior al Consell.



Després dels aldarulls de la Festa Major de Sant Julià el 2019, els partits polítics que donen suport al Govern -Demòcrates per Andorra, Liberals i CC– van manifestar la voluntat d’endurir el càstig per aquest tipus de conductes per lluitar contra l’increment del consum d’alcohol i drogues entre els joves i sancionar les conductes incíviques que dificulten la convivència ciutadana. Unes modificacions que s’han estat treballant en la comissió d’Interior, amb la participació de la resta de grups parlamentaris.