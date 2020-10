Un problema burocràtic frustra el debut de Vinyes – Mercader al Rallye Rías Altas 2020

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Seat Eivissa Kit Car), no van poder completar el debut desitjat en el Rallye Rías Altas 2020. Van superar la part prèvia a la competició sense problema aparent. Una vegada iniciat el ral·li, a un quilòmetre de començar la primera especial cronometrada (Doroña) un control de carretera no els va deixar continuar per un problema en la documentació del Seat Ibiza Kit Car.

Així comentava Vinyes el que va passar: “Semblava que tota la documentació que havíem presentat podia suplir al document que no va arribar a temps per a disputar el ral·li. A l’hora de la veritat no va ser així i, res a objectar a la decisió que van prendre de deixar-nos fora de la carrera. Malgrat tot va ser una llàstima, no havíem tingut el temps necessari de preparar al detall la cita gallega, però la il·lusió era màxima de tornar a la fi dels 90 i pilotar un Ibiza Kit Car, en especials semblants a les quals hem competit recentment amb el Suzuki Swift R4lly S, per exemple”.

La climatologia va complicar molt, el treball dels participants.

Durant la seva estada a A Coruña, Vinyes-Mercader van superar totes les fases prèvies de la competició (reconeixement de les especials, verificacions…), amb una climatologia molt desfavorable.

Sembla que l’hivern ja s’ha instal·lat en terres gallegues i els forts ruixats apareixien de manera intermitent acompanyats de vents huracanats. La sensació de fred va ser constant.

Una vegada tancat el capítol del Rías Altas, Joan Vinyes-Jordi Mercader tornaran a activar el xip dels ral·lis actuals, el Ral·li Vidreiro (Portugal) està molt a la vora, tot i que la posada a punt de l’Ibiza Kit Car queda pendent per a un futur pròxim.