El Consell d’Europa aprova les esmenes de López sobre la llibertat d’expressió dels polítics

La comissió d’Igualtat i no discriminació del Consell d’Europa ha donat llum verd a l’informe que el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha presentat en referència al text principal sobre si els polítics han de ser perseguits per les declaracions que facin durant el seu mandat. López va ser escollit de manera unànime pels diputats del Consell d’Europa per ser el ponent d’aquest informe, els quals van valorar la capacitat del representant socialdemòcrata per tractar un tema tan complex i sensible com la defensa de la llibertat d’expressió i la protecció que han de tenir els polítics.

López ha exposat l’informe, que inclou reflexions de caràcter general i una sèrie d’esmenes i propostes de millora sobre el text principal, les quals s’han aprovat totes. En aquest sentit, el líder socialdemòcrata ha presentat la voluntat de preparar un informe exclusiu i més aprofundit sobre la problemàtica a Turquia i ha subratllat que l‘informe inicial recull la situació dels parlamentaris turcs, però no aprofundeix en els greus fets que es produeixen des de la temptativa de cop d’estat del 2016 ni des de les eleccions locals del 2019.

López ha destacat que a la zona kurda i a moltes altres on van guanyar les minories els seus representats van ser detinguts i substituïts, que aquestes ciutats van ser castigades amb reduccions de pressupostos i retallades de serveis públics que s’han mantingut fins i tot durant la pandèmia i que han afectat al conjunt de la població, però sobretot aquells que tenen menys recursos o que pertanyen a col·lectius més vulnerables, així com les dones, que han vist com el govern central turc ha tancat centres de suport i cases d’acollida, entre d’altres.