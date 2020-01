El grup socialdemòcrata ha assenyalat la preocupació per l’augment de detencions, els darrers anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

El conseller general Roger Padreny ha dit que esperaven que les campanyes del Govern anessin més a l’arrel del problema, que ha definit com a crònic. Ha afegit que potser cal comprovar si funcionen i fer més pedagogia. Considera que “és un problema cronificat” i que “no només establint sancions es pot solucionar”. “El més important és veure quina és l’arrel del problema”, ha afegit.



El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha explicat que, entre el 2017 i el 2019, s’han fet moltes més campanyes i controls. Diu que l’increment de detencions hi està directament relacionat i que s’ha canviat l’estratègia “posant els controls en llocs on hi havia efectivament discoteques i bars”.



El PS també demana actuar per combatre l’abstenció electoral.

A la pregunta sobre la participació i l’abstenció electorals, la proposta del PS d’optar pel vot obligatori com a mesura per canviar la dinàmica no ha estat benvista des dels partits de la majoria del Govern.

El cap de l’executiu, Xavier Espot, ha matisat que la participació acostuma a ser més baixa a les comunals que a les nacionals perquè es considera, erròniament, que són menys importants.