El conill com a mascota

Els conills com a mascotes han demostrat ser molt intel·ligents, reconeixen el seu amo, aprenen trucs, reconeixen el seu nom, etc. Aquests animals tenen tendència a fugir i amagar-se, aquest comportament està determinat per la seva supervivència en la natura, on són víctimes dels depredadors. En una llar, es comporten de manera semblant, si perceben sorolls forts s’encongeixen amb les orelles cap endarrere, amb els ulls molt oberts i tremolen.

Per tenir un conill com a mascota, és molt important que l’entreneu des del primer dia. Heu d’agafar-lo i acaronar-lo amb suavitat durant uns minuts i després deixar-lo una altra vegada a l’interior de la seva gàbia. El ritual de les carícies s’ha de fer diverses vegades al dia, tots els dies, perquè el conill entengui que està fora de perill.

No heu de pretendre portar el conill en braços durant molta estona, ja que necessita el seu espai.

Quant a l’alimentació, els conills són molt delicats. Són herbívors i la seva dieta es compon de diversos vegetals, amb un component fibrós important. Tendeixen a menjar molt de farratge i poc gra.

Heu de proporcionar-li aliments que continguin gran quantitat de cel·lulosa i no massa sucres simples o midó. Heu de saber que necessiten menjar cada poc temps, ingereixen petites quantitats de tant en tant i contínuament. De fet, s’ha calculat que poden arribar a ingerir aliments fins a 80 vegades al dia.

Font: queridasmascotas.com