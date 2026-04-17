Els camions elèctrics ja són més fiables i rendibles que els dièsel

Aquest és el resum d’un article que he publicat al Portal 324 del 3CatInfo. Allà hi trobareu els 35 minuts d’entrevista sencera al programa pòdcast GreenMeteoMauri.
El 30% de les emissions de CO₂ a Catalunya venen del transport, la majoria per culpa del terrestre. Gabriel Bernal és propietari de l’empresa de transport d’animals vius ubicada a Torre-serona, al Segrià. Té 35 camions, 3 dels quals ja són 100% elèctrics. Té clar que el 2.030, vol que els 35 siguin 100% elèctrics. No treballa amb camions petits o mitjans, sinó amb vehicles capaços d’arrossegar 40 tones carregades: el que anomenem popularment tràilers, tres dels quals ja són elèctrics.
Un camió convencional tipus tràiler acostuma a tenir entre 500 i 600 CV de potència. En canvi, el 100% elèctric pot acostar-se als 900 CV. Això es tradueix en un rendiment molt superior: mentre que un camió dièsel carregat amb 40 tones pot quedar limitat a uns 60 km/h en pujades, el camió elèctric pot mantenir-se a uns 85 km/h amb molta més facilitat. El límit legal d’aquests camions és de 90 km/h. A més, ofereixen una experiència de conducció molt més confortable: una cabina sense vibracions, sense soroll i amb una conducció més suau. També tenen un manteniment molt més reduït, amb menys visites al taller que un vehicle convencional.
Pel que fa a la fiabilitat, els fabricants ofereixen garanties molt competitives. La garantia de la bateria és d’1.000.000 de quilòmetres. Aquests camions treballen pràcticament sense descans durant tot l’any. Amb una velocitat màxima de 90 km/h i respectant els descansos obligatoris cada 4 hores i mitja, el quilometratge anual és molt elevat: uns 240.000 km per vehicle.
L’autonomia d’aquests camions se situa al voltant dels 500 km, una xifra que encaixa perfectament amb els trams entre descansos obligatoris. Durant aquestes pauses el camió pot carregar entre 45 minuts (mínim legal per a continuar el viatge) i fins a 60 minuts. Els supercarregadors d’empreses joves com Ionity o Zunder són dels més fiables per a fer-ho i estan desplegats estratègicament. Tot i que el cost inicial d’un camió elèctric és gairebé el doble que un de convencional, l’estalvi en operació és molt significatiu.
El 12 de març, la conversa de 35 minuts a “GreenMeteoMauri” era clara: Un camió elèctric com els que compro té un preu gairebé el doble d’un de convencional, però, carregant teòricament només a la xarxa elèctrica, l’estalvi és del 17%. Els preus del gasoil, en aquell moment, eren prebèl·lics. A la base logística de Torre-serona, en Gabriel arrodoneix els números i els fa estratosfèrics. A les teulades hi té 550 plaques solars i, aviat, 250 més. A més a més, hi té una primera bateria de gran capacitat, de 1.000 kW, és a dir, 1 MW.
Amb aquesta carta de presentació, els números dels 3 camions encara són més clars. En Gabriel, abans del conflicte bèl·lic, el 12 de març, xifrava finalment l’estalvi entre un 30 i un 40% respecte a un dièsel. Malgrat la inversió, els números li retornen amb escreix. Per aquest motiu, ja ha començat converses amb altres operadors o propietaris de naus del voltant i a 5 km a la rodona (l’àrea legal per a produir electricitat per un consumidor). La idea és llogar totes les teulades que trobi a qui, curiosament, no hi veu utilitat i anar instal·lant plaques.
Per Francesc Mauri