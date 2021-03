Nous kits de potència per al nou BMW Sèrie 4 Coupé

El nou paquet de millores de l’AC Schnitzer per als nou BMW Sèrie 4 Coupé, i Sèrie 4 Cabrio, va ser presentat a principis de el desembre passat. La firma alemanya va avançar algunes de les novetats desenvolupades per al coupé i el descapotable dels bavaresos. Ara, revela els kits de potència que augmenten generosament les prestacions.

AC Schnitzer és un dels preparadors amb més experiència sobre els models de BMW. La signatura d’Aquisgrà és capaç de millorar el disseny original amb elements que no trenquen l’estil, només afegint el toc just d’esportivitat i agressivitat. I amb el nou BMW Sèrie 4 Coupé no és una excepció.

L’especialista va presentar un paquet de millores a finals de l’any passat, també per al nou descapotable. Els lliuraments del Sèrie 4 Cabrio estan pràcticament a punt d’arrencar, de manera que aquestes millores estètiques, aerodinàmiques i de el xassís estan disponibles per a aquests models. La gran novetat ara és el kit de potència que faltava llavors, i que l’especialista en tuning ja va avisar que s’endarreria fins aquesta primavera.

Tot i que es poden muntar indistintament, una estètica més agressiva no és suficient si no va acompanyada d’un extra en prestacions. De fet, el nou mòdul de control per al potent motor de sis cilindres biturbo i de 3.0 litres de el BMW M440i xDrive l’acosten al topall de la gamma, el M4. D’una potència màxima de 374 CV i 500 Nm homologats de sèrie passa a 420 CV i 600 Nm.

Unes xifres més que respectables, que també es troben disponibles al 430i. Aquesta versió de 2.0 litres arrenca a 258 CV i 400 Nm i s’expandeix fins a 300 CV i 470 Nm. A la banda dièsel també hi haurà augments, per ara en el M440d xDrive que ascendirà un esglaó des dels 340 CV de potència de motor actual. AC Schnitzer diu que està en preparació, però si ens atenem als increments dels motors de gasolina, d’uns 45 CV, parlem d’un dièsel amb uns 390 CV.

Un interessant complement és el sistema d’escapament esportiu d’acer inoxidable, amb quatre terminals d’escapament, agrupats en dues parelles però situats en els extrems de la defensa. Els quatre s’ofereixen amb embellidors d’escapament cromats, cromats enfosquits, negre o de carboni que, a més, ofereixen un so més especial.

Font: motor.es