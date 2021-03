La filofòbia, por a enamorar-se, és una por irracional perquè està basada en el no res, no hi ha cap perill real, només hi ha la percepció del sofriment. Una percepció condicionada per alguna experiència traumàtica i en conseqüència es generalitzen les situacions i les persones.

No tots som iguals i en conseqüència cada relació de parella és diferent, en front les mateixes situacions ens comportem de manera diferent. No és igual una persona gelosa, frustrada, amargada, amb baixa autoestima que una persona optimista, alegre i amb ganes de gaudir de qualsevol moment. No obstant això, si tu ets la persona que pateix aquesta fòbia, tingues en compte que el temps que estàs viva és limitat i pots invertir-lo en buscar excuses per a no gaudir o motius per fer just el contrari.

El fet d’enamorar-se i començar una vida en parella, no significa deixar de banda la teva pròpia, seria un greu error fer-ho. Estar en parella es solapar la teva vida personal amb la de l’altra persona, no deixar de banda la teva ni tampoc viure d’acord amb les seves emocions.

Amb això vull dir que si la teva parella no sap apreciar els bons moments, tu no t´has de deixar influenciar per la seva conducta. Tu has d’actuar segons les teves emocions i no deixar-te condicionar per les seves.

Dit això, començar una nova relació sentimental és marcar noves regles del joc, ja saps què busques i ets conscient d´allò que ofereixes. És a dir, si ets una persona conflictiva buscaràs parelles conflictives, si ets pacífica, faràs igual, buscaràs algú pacífic i a partir d’aquí és deixar fluir les emocions i gaudir dels sentiments.

Cada persona té uns motius diferents per emparellar-se, poden ser econòmics, dependència emocional, voler compartir moments agradables, estar enamorat, etc. Tots aquests motius condicionen la manera d’estimar i si no son compartits pels dos membres de la parella, és quan hi ha els conflictes d’interessos.

