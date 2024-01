El Concurs d’Aparadors de Nadal esdevé la Festa del Comerç (guardonats)

Josep Pubill Garrabé -sastreria sabateria Sport- d’Escaldes-Engordany (organització)

La primera edició de la Festa del Comerç reuneix a més de 150 persones entre representants institucionals i associacions de comerciants del país per a donar el tret de sortida a la commemoració dels 30 anys de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS).

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que pren el relleu del Concurs d’Aparadors de Nadal celebrat durant 25 anys, és consolidar el teixit comercial andorrà com a referent del sector amb l’ambició de ser la plataforma que identifiqui, reconegui i projecti els establiments, iniciatives empresarials i professionals del comerç que contribueixen a la millora de la competitivitat i projecció del comerç dins i fora del país.

Un altre dels aspectes que es pretén promoure és la cohesió i l’enfortiment de la xarxa relacional del sector comercial. En aquest sentit, l’esdeveniment vol ser un espai de trobada, referència i networking per als professionals del comerç, oferint oportunitats per al creixement i la col·laboració.

D’aquesta manera, la voluntat és fomentar la innovació i la millora continuada del comerç i que, precisament la Festa del Comerç també serveixi com a escenari per a presentar iniciatives que incideixin tant en aquesta millora com per a reconèixer l’esforç de les empreses.

Així, el jurat encarregat de seleccionar els guanyadors ha premiat les iniciatives en les categories de: premi a la millor botiga de l’any, premi a la trajectòria professional, premi al millor projecte o iniciativa comercial; premi al millor aparador de Nadal, premi a la proposta més creativa i innovadora, premi a la botiga més sostenible i premi a la millor gestió de les xarxes socials.

Els guardons que s’entreguen en aquesta primera edició de la Festa del Comerç han estat dissenyats per l’artista andorrana Ingrid Román que utilitza materials reciclats i també fustes procedents de boscos sostenibles europeus.





Els guardonats

Premi a la millor botiga de l’any: Martí Motos – Touratech (Andorra la Vella)

Premi a la trajectòria professional: Josep Pubill Garrabé. Sastreria sabateria Sport (Escaldes-Engordany)

Premi al millor projecte o iniciativa comercial: Poblet de Nadal – Comú d’Andorra la Vella

Premi al millor aparador de Nadal: Sabateria Petit Albert II (Andorra la Vella)

Premi a la proposta més creativa i innovadora: Botiga de moda, estil, regals… Stay (Escaldes-Engordany)

Premi a la botiga més sostenible: La Saboneria. Productes de neteja de la llar a granel i de cosmètica natural (Escaldes-Engordany)

Premi a la millor gestió de les xarxes socials: Farmàcia Meritxell (Andorra la Vella)