El Comú d’Encamp aprova la seva estructura organitzativa

Laura Mas i Xavier Fernández (Comú)

El Comú d’Encamp ha celebrat avui el consell de comú on han aprovat la proposta de funcionament, les delegacions i l’estructura organitzativa per als propers quatre anys. Es constituiran 14 comissions informatives per a estudiar, deliberar i formular propostes en l’àmbit d’actuació, formades per quatre consellers cadascuna d’elles i amb representació dels dos grups polítics que formen el Comú d’Encamp: UP+DA+Independents i Avancem.

Les comissions informatives s’estructuren d’acords a les temàtiques següents: Circulació; Cultura, Infància i Joventut; Finances; Reactivació Econòmica; Esports; Infraestructures i Manteniment; Obres Públiques i Urbanisme; Administració; Sistemes d’Informació; Recursos Humans; Afers Socials i Gent gran; Turisme; Higiene, Medi Ambient i Agricultura, i la de delimitació de terrenys i/o camins comunals.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “l’estructura organitzativa vol donar resposta a les prioritats” citant temes com la coordinació al Pas de la Casa, el nou casal de la gent gran o l’habitatge, que en aquest cas serà un tema transversal treballat per diversos departaments.

Durant la sessió ha tingut lloc els juraments de l’Interventor Comunal, Jordi Martínez Llarden i Cristina Prat Codina que assumirà la Secretaria General, de forma temporal.

Així mateix s’han dut a terme els nomenaments de la direcció tècnica comunal dels 13 departaments en els quals s’estructura el comú d’Encamp: Departament de Cultura, Infància i Joventut, Maria Bernabela Moreno González; Departament d’Afers Socials i Gent Gran, Maria Helena Laza Garrido; Departament d’Esports, Robert Gil Tabuenca; Departament de Turisme, Anna Canals Coma, Departament de Comunicació i coordinació institucional, Sara Camps Mora; Departament d’Infraestructures i Manteniment, Cerni Areny Aguilar; Departament de Finances, Jordi Babi Montellà; Departament de Sistemes d’Informació, Joan Lluís Rogé Tartarini; Cap del servei de Circulació, Joan Carles Troitiño Castro; Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Vanessa Carrasco Gómez; Departament d’Obres Públiques i Urbanisme, Òscar Bauzà Bergés; Departament d’Administració, Miquel Alís Soulié; Departament de Recursos Humans, Caterina Juan Muñoz; i com a coordinador del Pas de la Casa, Manel Adran Nieto.

Durant la sessió ha tingut lloc el sorteig per a l’elecció dels membres del Sometent (Capità, Aner i Desaner) entre els joves electors de 18 a 23, a qui se’ls trametrà la carta de nomenament i se’ls convocarà per a assistir a la propera sessió de Consell de Comú per a la seva presa de jurament.

S’ha aprovat també el calendari de sessions de Consell de Comú que tindran lloc de forma ordinària el tercer dijous de cada mes a les 17 hores i es podran seguir visualitzant per Internet, com fins ara, a través del portal de videoactes: www.comuencamp.ad.