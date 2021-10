El Comú d’Escaldes-Engordany dubta sobre l’ordinació reguladora de la Vall del Madriu

Tal com ja va manifestar al seu dia la cònsol major, Rosa Gili, als altres membres de la comissió de gestió de la Vall del Madriu, el redactat de l’ordinació reguladora de la vall assolit entre els quatre comuns generava dubtes des d’un inici al Comú d’Escaldes-Engordany. És arran d’això que la corporació va encarregar un informe jurídic sobre el text que avui li ha estat lliurat i que ha generat nous interrogants.

En qualsevol cas, el Comú d’Escaldes-Engordany no ha canviat en cap moment els seus plantejaments i recorda que el posicionament de la corporació en relació amb l’accés rodat a la vall sempre ha estat i segueix sent la prohibició.

L’informe jurídic encarregat pel Comú d’Escaldes-Engordany sobre l’ordinació reguladora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror conclou que el text dona més funcions a la comissió de gestió de la vall que les que li pertoquen.

Segons el Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, la comissió és un òrgan executor d’actuacions en règim de cooperació i coordinació entre els comuns. En l’ordinació, però, s’observa una extralimitació en relació amb l’exercici de competències en diferents àmbits. És per això que l’informe assenyala que caldria revisar el contingut per delimitar el rol de la comissió adaptant-lo a la Llei del Patrimoni Cultural, al decret de declaració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror patrimoni mundial com a bé immoble d’interès cultural en la classificació de paisatge cultural, i al mateix Pla de gestió (que és el text pel qual es va crear aquesta comissió).

De fet, l’informe jurídic recorda que la col·laboració i coordinació dels comuns en la gestió de la vall no suposa cap transferència ni abandó de propietat dels comuns cap al Govern ni dels comuns entre ells, com tampoc suposa renunciar a l’exercici de les competències comunals sobre el mateix territori. En aquest sentit remarca que el Pla de gestió recull que cada comú conserva les seves competències d’acord amb la Constitució i a la Llei qualificada de competències dels comuns.