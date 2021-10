Els hàbits saludables, protagonistes del primer “health talk” organitzat per Assegur i myHealth Watcher

Coincidint amb la cel.lebració del Dia Mundial del Cor, El passat dia 29 de setembre va tenir lloc la primera edició dels HEALTH TALKS by Assegur, una iniciativa de la companyia líder del sector de les assegurances a Andorra, amb la col·laboració de la plataforma de promoció de la salut myHEALTH WATCHER i l’app Wizzyu.

La promoció dels hàbits saludables és el millor camí per vetllar per la salut de les persones. “Volem que les xerrades de salut, HEALTH TALKS, serveixin per apropar aquest missatge a tota la societat” diu Iago Galindo, Director Tècnic d’Assegur.

En aquesta primera edició, emesa en directe a través del canal de youtube d’Assegur i moderada per Jordi Marín, van participar membres de l’equip de myHEALTH WATCHER com ara el seu Director Científic, el Dr. Helmut Schröder, investigador i epidemiòleg nutricional; Marta Pons, Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica; Anna Fernàndez Poch, Terapeuta Familiar Sistèmica i de Parella; i la Dra. Noemí Serra, Investigadora i Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Aquestes són algunes de les reflexions i recomanacions recollides durant la sessió:

L’alimentació saludable ha de ser també sostenible: tenir cura de la salut del planeta és també tenir cura de la nostra salut.

Quan es proposem fer una activitat física, és important coneixer-se a un mateix per marcar-se objectius reals. Una activitat física regular i moderada és un plaer beneficiós tant a nivell físic com mental.

Hi ha més de 500 emocions: saber identificar-les i connectar amb elles ens ajudarà a regular també la nostra alimentació.

Caminar és apte per a totes les edats i disminueix significativament el risc de patir malalties cardiovasculars

Les estratègies d’hàbits saludables, tant en adults com en nens, han de dur-se a terme conjuntament: alimentació, activitat física i benestar emocional. Encara avui, un 60% dels nens i nenes no arriben a assolir els nivells d’activitat física diària que recomana l’OMS.

Hi ha un consens entre els experts que cal evitar els aliments processats i que la dieta ideal ha de constar majoritàriament d’aliments frescos, de temporada i de proximitat, amb predomini de la fruita i la verdura.

Qualsevol petit pas cap a un estil de vida saludable, compta.

Les malalties d’origen cardiovascular són la principal causa de mortalitat al món, i a Europa representen el 35% de les morts que es produeixen cada any.

Moltes es podrien evitar seguint un estil de vida més saludable; fent un canvi d’hàbits i actuant sobre factors de risc com el consum de tabac, l’alimentació, el sobrepès i l’obesitat, el consum d’alcohol, el sedentarisme i la salut emocional.

La diabetis, l’obesitat i el sobrepès també causen prop d’un milió de nous casos de càncer cada any a tot el planeta, aconseguint superar el tabac com a factor principal de risc.

Pel que fa a Andorra, gairebé el 31% dels homes i el 36% de les dones de 15 a 74 anys té excés de pes. L’obesitat afecta el 10,1% dels homes i el 8,9% de les dones; el 35,2% dels homes i el 25,5% de les dones es declaren fumadors/es habituals; i més del 15% de les persones adultes (el 10,5% dels homes i el 21,0% de les dones), pateixen algun trastorn de salut mental.

Més informació, i accés a l’enregistrament de la sessió, en aquest link:

https://www.assegur.com/healthtalks-by-assegur/