El Comú informa que podeu fer-vos voluntaris per a confeccionar les mascaretes però també podeu fer donació de material i teixit si en disposeu, d’acord amb les indicacions que figuren a la guia elaborada amb les mesures de seguretat.

Per donar-vos d’alta com a voluntaris podeu omplir el formulari web que trobareu aquí: www.voluntariscovid19andorra.com/mascaretes/ o bé trucant al +376 731 490. Us informaran de com heu de procedir tant per a la donació de teixits o material, de com es farà el procés per fer-vos arribar el material per a l’elaboració de les mascaretes, i del procediment de recollida de les mascaretes ja elaboradaes per a la seva entrega al Ministeri de Salut.

Aquí trobareu la guia amb tota la informació per a l’elaboració i on s’indica el material adequat per a la seva realització: https://bit.ly/2UrAu97

I si teniu dubtes podeu consultar aquí algunes preguntes i respostes: http://www.voluntariscovid19andorra.com/faqs-mascaretes-andorra/

El Comú d’Encamp vol agraïr la col·laboració de totes les persones que han impulsat aquesta iniciativa i que a totes les que la fan possible.