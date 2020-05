El Comú d’Encamp aportarà immediatament els recursos pel pla de xoc de reactivació comercial i turística

El Comú d’Encamp s’ha reunit aquesta tarda amb representants de les associacions del teixit empresarial, comercial i turístic de la parròquia per tractar les mesures a incloure al pla de xoc que aplicarà el Comú durant els propers mesos per fer front a l’aturada de l’activitat econòmica conseqüència de la COVID19. Els representants de les associacions han aprovat el desenvolupament del pla de xoc i han aportat diferents propostes de gran interès i que seran valorades per a ser incloses en el pla. A tall d’exemple, incrementar el temps de gratuïtat dels aparcaments, millores de la senyalització o l’increment dels recursos per a la promoció econòmica i turística.

El Comú havia realitzat un treball previ per presentar una sèrie de propostes que s’havien treballat amb la direcció de Casa Comuna, els grups polítics del Comú i les entitats empresarials, que han servit com a base pel debat amb els representants de les associacions.

Durant la sessió han intervingut la Cònsol Major, Laura Mas, el Consol Menor, Jean Michel Rascagneres, el Conseller de Turisme i reactivació Econòmica, Nino Marot, el director d’administració i reactivació econòmica, Miquel Alís i la Directora de Turisme, Anna Majoral. A la reunió també hi han assistit els consellers de la minoria, Enric Riba, del Partit Socialdemòcrata+Independents i Esther Vidal d’Agrupament Encampadà.

Les 30 mesures a curt termini proposades van en la direcció de dinamitzar la parròquia en l’àmbit comercial, turístic i empresarial, tenint en compte les especificitats del Pas de la Casa i d’Encamp. Algunes de les mesures que s’han proposat han estat la creació d’un programa de fidelització comercial a través de vals de compra i descomptes amb una aportació econòmica per part del comú, incentius per a l’emprenedoria i per la creació de noves oportunitats empresarials, accions de promoció com pop-up stores o mercats setmanals tipus Braderie, creació de paquets turístics per posar en valor els actius de la parròquia amb col·laboració amb el sector hoteler, inversions per créixer en el sector del caravàning, mesures d’embelliment de l’espai públic i la creació d’activitats a l’aire lliure de dinamització.

La Cònsol Major, Laura Mas, ha explicat que “el Comú té la voluntat d’aplicar les mesures de forma immediata i per això el Comú ha fet el primer pas aportant una dotació econòmica de 230.000 euros i que podria ser ampliada fins a 400.000 en funció de les mesures que s’acabin concretant”

Durant la reunió també s’ha parlat de la possibilitat que el Comú aprovi mesures fiscals i socials que complementarien aquest pla de xoc, segons l’evolució de la crisi sanitària i econòmica, així com totes les activitats culturals i esportives que són forts elements de dinamització turística i econòmica de la parròquia i que també depenent de l’evolució de la COVID-19.

La Cònsol ha agraït les aportacions de tots els representats de l’Associació d’Empreses d’Encamp, del Consell Econòmic i Social i del sector hoteler i turístic i ha obert un període d’una setmana perquè tothom pugui fer les aportacions que consideri adequades després d’aquesta reunió de treball. El document que ha servit de base durant la reunió estarà disponible al web del Comú.

La Cònsol Major també ha volgut remarcar la importància de la reobertura de la frontera amb França el proper 1 de juny i ha explicat que la setmana vinent hi haurà una reunió per concretar la coordinació amb Govern, tot i que ha avançat que el Comú posarà a disposició el recursos comunals necessaris per assegurar l’arribada de visitants amb garanties, i ha agraït als comerciants del Pas de la Casa la col·laboració que han manifestat en tot moment per assegurar les mesures sanitàries i una reobertura amb seguretat.