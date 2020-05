Andorra celebra el 30è aniversari de la Comissió de Venècia

El passat 10 de maig es va commemorar el 30è aniversari de la Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret, més coneguda com la Comissió de Venècia. Aquest òrgan dona assessorament jurídic sobre projectes de llei o legislació vigent als Estats membres que desitgin ajustar les seves estructures legals i institucionals a les normes internacionals en matèria de democràcia, de respecte dels drets humans i de l’estat de dret.

Andorra és membre de la Comissió de Venècia des de l’any 2000 i hi té nomenat un expert independent, Pere Vilanova, que en els darrers mesos ha participat en la redacció d’informes relatius a Kirguizistan i Armènia.

La Comissió de Venècia treballa en tres àrees concretes: institucions democràtiques i drets fonamentals; justícia constitucional i justícia ordinària; i eleccions lliures i equitables, referèndums i partits polítics. També contribueix a la difusió i desenvolupament d’un patrimoni constitucional comú, pot jugar un paper important en la gestió de conflictes i dona assistència constitucional d’emergència als estats en transició.

En un moment com l’actual, i fruit de la situació generada per la COVID-19, cal recordar que els progressos assolits en matèria de democràcia pluralista no són mai irreversibles. És per això que el mandat de la Comissió de Venècia és més necessari que mai.