El COAA participa a l’ANDART amb una obra d’Hèctor Manresa

Hèctor Manresa (Vídeo: COAA)

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) participarà enguany, per primera vegada, a la biennal ANDART, amb una proposta de l’arquitecte Hèctor Manresa. La proposta de Manresa, titulada “Muntanya Plàstica” ha estat l’escollida d’entre les quatre instal·lacions presentades al concurs, un certamen impulsat pel Col·legi i obert a tots els seus membres.

Aquesta és la primera vegada que el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra participa activament a L’ANDART i ho fa amb una instal·lació en exclusiva, situada a l’avinguda Verge de Canòlich, 6 de Sant Julià de Lòria, vila on es desenvoluparà íntegrament la l’ANDART d’aquest any.

El punt de partida del concurs era presentar una instal·lació urbana creada per arquitectes o equips d’arquitectes amb voluntat d’establir un diàleg entre l’entorn, el patrimoni i l’arquitectura contemporània.

L’economia circular és el motor que guia aquesta cinquena edició de la Biennal i el punt de partida de les diferents propostes que es presentaran a Sant Julià de Lòria sota el lema “La muntanya en Circulació.”

Els col·legiats, que han estat els encarregats d’escollir telemàticament durant el mes de juny d’entre les propostes presentades, han valorat de l’obra de Manresa la integració a l’entorn paisatgístic i ecològic, així com la utilització dels materials emprats i la capacitat de convertir l’espai en un entorn original i atractiu.

La intervenció podia desenvolupar-se amb qualsevol material, sempre que aquest tingués un vincle fonamental amb l’economia circular, lema d’aquesta biennal. En aquest cas, es tracta d’un muntatge de bastida modular envoltada de malla metàl·lica que s’omplirà parcialment amb ampolles de plàstic.

Per al guanyador del concurs, l’arquitecte Hèctor Manresa, “amb la meva obra volia aconseguir crear un espai participatiu i de reflexió sobre l’ús desmesurat del plàstic d’un sol ús.”

Aquest projecte està concebut com una obra participativa que anirà transformant-se i evolucionant a mesura que els visitants del l’ANDART dipositin ampolles de plàstic dins l’estructura. El que es vol amb aquesta iniciativa és que el projecte modifiqui l’espai en funció dels envasos dipositats. L’estructura “Muntanya plàstica” podrà encabir fins a 31 m3 d’ampolles.

Per al comissari de la Biennal, Pere Moles, “la participació del COAA, encara que sigui amb una sola obra, és crucial per a l’impacte i l’èxit de la Biennal i, per això, m’agradaria expressar el nostre reconeixement tant per organitzar el concurs com per l’altíssima qualitat de les obres presentades.”

El premi és de 8.000 euros que es repartiran de la següent manera: 2.000 euros en concepte d’honoraris pel disseny de la proposta i el desenvolupament del projecte (plànols i detalls) i els altres 6.000 euros, per a la construcció, de la qual se n’haurà de fer càrrec l’arquitecte.

L’obra es podrà veure en el marc de la l’ANDART 23, entre el 15 de setembre i el 15 de novembre a Sant Julià de Lòria.